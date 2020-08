La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 Cita imperdible con Fabiana Renault







La afamada consultora y especialista en creatividad e innovación, brindará una charla gratuita este miércoles por la plataforma zoom. Será como parte del lanzamiento formal de "Campana en Red" entidad sin fines de lucro que busca potenciar las capacidades y sinergias de las ONGs de nuestra ciudad. "Los nuevos escenarios nos piden una nueva conciencia y una empatía más asertiva. La mirada social se co-construye pero necesita herramientas, estrategias y sobre todo entrenamiento socioemocional. Esta disertación propone entrenar esa competencia, la de la capacidad de innovar con la mirada puesta en nuevos ciudadanos socialmente responsables", dice la invitación electrónica para este jueves 13 a partir de las 17 a través de la plataforma Zoom a la charla que brindará la afamada especialista en creatividad e innovación Fabiana Renault. "Me gusta definirme como formadora de mentes creativas" se presenta Renault, quien lidera "Creativos Extramuros", una consultora especializada en procesos de creatividad e innovación. Además, es profesora experta en Innovación para la Universidad Siglo 21, conferencista internacional y brinda workshops en empresas. Su charla será parte del lanzamiento formal de "Campana en Red", asociación civil sin fines de lucro cuyo principal objetivo es el de potenciar las capacidades y sinergias de las ONGs de nuestra ciudad y cuya masa crítica está conformada por los integrantes de aquellas entidades que participaron en las capacitaciones organizadas en años anteriores por el colegio Armonía con el acompañamiento de Axion y la Municipalidad de Campana. Los interesados en participar de la charla, pueden acceder el día y horarios indicados a través del siguiente link de Zoom: https://bit.ly/ZoomFRenault EMINENCIA Fabiana Renault es Lic. en Publicidad y Analista en Medios de Comunicación Social. Estudió Derecho, Asistencia Social y Diseño gráfico en UBA y Artes en la Kunst Akademie van Amsterdam. En paralelo y como hobby, estudió Fotografía, Profesorado de Cocina Natural y Stand Up Comedy. Posee formación en Neurociencias y Design Thinking. En sus más de 30 años como creativa publicitaria trabajó en agencias de publicidad multinacionales donde ganó numerosos premios nacionales e internacionales, además de ser Conferenciante y Jurado de prestigiosos Festivales. Actualmente dirige su Consultora en Creatividad e Innovación "Creativos Extramuros", desde donde trabaja en Argentina para marcas tales como: The Coca Cola Company, Unilever, Kraft, Nestlé, Tarjeta Naranja, Adecco RRHH, AGD, Holcim Cementera, Vitnik Indumentaria, Edisur Construcciones, telefónica, Vanesa Duran, Direct TV y Telecom, entre otras; y en Latino y Centroamérica trabajó para Inbeb Bolivia, Cargill Venezuela, Mary Iancarina Venezuela, Super 6 Paraguay, Gaseosas Pulp Paraguay, Tabacos Palermo Paraguay, TACA El Salvador (Avianca) , Supermercados Wong de Perú, Grupo Ghersy de Venezuela, Claro y Coca Cola de Colombia entre otras. En el ámbito académico dirigió la Carrera de Creativo Publicitario en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios, desde donde a partir de 2005 desarrolló al Área Extramuros, concretando la salida de la Creatividad Argentina a toda la región. En el ámbito profesional, ha dirigido, coordinado y dictado Workshops, Seminarios y Capacitaciones In Company y Conferencias en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Dominicana, Panamá y en toda la República Argentina. Actualmente es Mentora de la Carrera de Publicidad en la Universidad Siglo 21, Directora de CREA, primera y única Diplomatura en Creatividad que se dicta en las Universidades más destacadas de la región, tales como TEC de Monterrey-México, Universidad Columbia - Paraguay, Universidad UNAB de Venezuela, Unifranz de Bolivia y UESiglo 21 de Córdoba- Argentina. En la región, da clases, seminarios y workshops tanto en Grado como en Posgrado en Universidad San Martín de Porres, en Universidad San Ignacio de Loyola de Lima-Perú, Instituto Toulouse Lautrec, Universidad Veritas de Costa Rica, Universidad Unibe de República Dominicana, Universidad Diego Portales, Universidad INACAP, Universidad UNIACC y Universidad Mayor de Chile, en la Universidad Columbia y la EDN EDAN de Paraguay, en la Universidad Unifranz de Bolivia, en la Universidad Mónica Herrera de El Salvador, en la Univ. San Carlos de Guatemala, UGAP Guatemala, AHAP Honduras, Universidad TEC de Monterrey, Universidad ESPE de Ecuador, Universidad Sergio Arboleda de Colombia, entre otras prestigiosas casas de estudio de la región.

"Me gusta definirme como formadora de mentes creativas", dice Fabiana Renault.



Cita imperdible con Fabiana Renault

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar