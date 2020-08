Efemérides del día de la fecha, 11 de agosto

DÍA DEL NUTRICIONISTA

Celebrado desde el año 1974, en este día se conmemora el nacimiento del doctor Pedro Escudero, el "Padre de la nutrición en América." Nacido en el año 1877 en Buenos Aires, a los 25 años se recibió de médico en la Facultad de Ciencias Médicas con Medalla de Honor. En el año 1928 fundó el Instituto Municipal de Enfermedades Metabólicas (actual Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires) y, en el año 1934, creó la primera Escuela de Dietistas de Latinoamérica. Más adelante, en el año 1941, fundó el Instituto Nacional de la Nutrición; cinco años después, creó la Cátedra de Cocina Dietoterápica y, en el año 1954, fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Diabetes. Uno de sus aportes más trascendentes fueron las 4 Leyes de la Alimentación (Ley de la Cantidad; Ley de la Calidad; Ley de la Armonía; y Ley de la Adecuación). Falleció el 23 de enero del año 1963 en Buenos Aires.

Según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2019, el consumo de alimentos con bajo aporte nutricional es extremadamente alto: "el 17% de las personas consume diariamente galletitas dulces y productos de pastelería, el 15% consume snacks y golosinas al menos dos veces por semana y el 37% toma bebidas azucaradas diariamente".

FALLECE ROBIN WILLIAMS

Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio del año 1951 en Chicago, Estados Unidos. Admirador del comediante Jonathan Winters y talentoso en el arte de hacer reír a sus compañeros, Williams no tardó en descubrir que la actuación era la clave para cumplir sus sueños. Inmediatamente, dejó atrás el Claremont Men´s College, donde estudiaba ciencias políticas, para estudiar actuación en College of Marin. Más adelante, en el año 1973, su talento lo llevó a continuar sus estudios en la prestigiosa Escuela Julliard, en Nueva York, por tres años. Luego de finalizar sus estudios, el joven actor empezó a hacer stand up en el club de comedia "Holy City Zoo" de San Francisco, y luego en "The Comedy Store" de Los Ángeles; en este último lugar, el productor George Schlatter quedó tan fascinado con él que lo incluyó en el programa televisivo "The Great American Laugh Off" en el año 1977.

No obstante, su debut televisivo fue un rotundo fracaso por lo que continuó haciendo stand up en los clubes de comedia por unos meses hasta que debutó en el cine en la película "Can I do it ´till I need glasses?" Al año siguiente, conquistó a la audiencia en el papel de "Mork" en la serie televisiva "Mork & Mindy" (1978-1982). Su primer papel protagónico en la gran pantalla fue en la exitosa película "Popeye" (1980) que inició su exitosa carrera. A ésta le siguieron "El mundo según Garp" (1982), "La sociedad de los poetas muertos" (1989), "Hook: el retorno del Capitán Garfio" (1991), "Papá por siempre" (1993), "Jumanji" (1995), "Flubber" (1997) y "Patch Adams" (1998).

Falleció en el año 2014 en California, Estados Unidos.

PABLO AIMAR DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN

Un día como hoy en el año 1996,Pablo Aimar debutaba en Primera División. Oriundo de Río Cuarto (Córdoba), Aimar tenía 15 años cuando se fue a probar a River; fue uno de los pocos elegidos para quedarse en el Club pero rechazó la propuesta por los kilómetros que lo separaban de su familia.Al año siguiente, Daniel Passarella y Héctor Pitarch convencieron al adolescente de iniciar su carrera en Núñez. Así, el "Payaso" debutóen la derrota 1 a 0 ante Colón. Con "El Millonario", Aimar se consagró campeón de los Torneos Apertura (1996, 1997 y 1999) y Clausura (1997 y 2000).