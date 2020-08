La Auténtica Defensa. Edición del martes, 11/ago/2020 Breves: Noticias de Actualidad

11 de Agosto de 2020







INTER Y MANCHESTER Ayer comenzaron los Cuartos de Final de la Europa League y quedaron definidos los primeros dos semifinalistas del certamen que se define en Alemania. Por un lado, Inter de Italia (Lautaro Martínez titular) venció 2-1 al Bayern Leverkusen (Exequiel Palacios titular; Lucas Alario ingresó en el ST). Y por el otro, Manchester United (Sergio Romero titular) superó 1-0 a Copenhague con un gol de penal de Bruno Fernandes en tiempo extra. Hoy será el turno de las otras dos llaves: Wolverhampton vs Sevilla (16.00, ESPN) y Shakhtar vs Basilea (16.00, Fox Sports). PRIMERA DEL BRASILEIRAO El campeonato nacional de Brasil comenzó con seis partidos: Fortaleza 0-2 Paranaense, Coritiba 0-1 Internacional, Sport Recife 3-2 Ceara, Flamengo 0-1 Atletico Mineiro, Santos 1-1 Bragantino y Gremio (Walter Kannemann titular) 1-0 Fluminense. En tanto, Goias vs San Pablo se suspendió por casos de Covid-19 en Goias. Quedaron postergados los duelos: Botafogo vs Bahía, Palmeiras vs Vasco da Gama y Corinthians vs Goianiense. IGUALDAD CLÁSICA La cuarta fecha del Torneo Apertura que marcó el regreso del fútbol uruguayo culminó el domingo con el empate 1-1 entre Nacional (gol de Gonzalo Bergessio) y Peñarol. Así, con 3 y 5 puntos, respectivamente, siguen lejos del líder Rentistas (10). SE DEFINE LA MLS Esta noche, la liga estadounidense de fútbol tendrá la final del certamen que se desarrolló en Orlando: desde las 21.30, Portland Timbers (con Sebastián Blanco y Diego Valeri) enfrentará a Orlando City (transmite ESPN). F1: FESTEJÓ VERSTAPPEN El holandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en la quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1, que se desarrolló en Silverstone y conmemoró los 70 años de la categoría. El podio lo completó Mercedes: segundo fue Lewis Hamilton y tercero, Valtteri Bottas. El británico, que vio cortada su racha de tres victorias en fila, se mantiene como líder del campeonato con 107 puntos, mientras que Verstappen saltó ahora al segundo lugar con 77. MOTO GP: GANÓ BINDER El sudafricano Brad Binder (KTM) conquistó el Gran Premio de Brno, tercera fecha de la temporada del Moto GP. El podio lo completaron el italiano Franco Morbidelli (Yamaha) y el francés Johann Zarco (Ducati). El líder del campeonato es el francés Fabio Quartararo (Yamaha), ganador de las primeras dos carreras, con 59 puntos; y su escolta es el español Maverick Viñales (Yamaha), con 42. PODOROSKA ELIMINADA Por la segunda ronda de la clasificación del Abierto de Praga, la rosarina Nadia Podoroska cayó 6-3 y 7-6 ante la alemana Tamara Korpatsch y se quedó sin posibilidades de alcanzar el cuadro principal. En el ranking WTA que se volvió a actualizar ayer, la jugadora argentina mejoró ocho puestos y se ubica en la 167ª posición.



Breves: Noticias de Actualidad

11 de Agosto de 2020

