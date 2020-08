Abella destacó la importante inversión en materia de salud realizada desde el inicio de la pandemia

NOTICIA RELACIONADA: De la mano de Tenaris el Hospital San José continúa ampliando su capacidad Junto a la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, el Intendente remarcó los grandes avances que se realizaron en el Hospital San José y el trabajo conjunto con empresas y la comunidad campanenses. El intendente Sebas-tián Abella destacó la importante inversión que se realizó en el Hospital Municipal San José en materia de salud desde el inicio de la pandemia por el Covid-19. Junto a la secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, remarcó el gran trabajo realizado en estos últimos meses junto al sector privado y la comunidad de Campana a fin de brindarles a los vecinos más protección y cuidados. Esto fue en el marco de la inauguración del nuevo nexo de salud realizado por la empresa Tenaris con el acompañamiento del Municipio. Las nuevas instalaciones cuentan con diez camas para la internación de pacientes no afectados por Coronavirus. Abella se mostró muy satisfecho con los grandes pasos que se dieron en el sistema de salud de la ciudad desde que comenzó la pandemia a los efectos de brindarles a los campanenses óptimas condiciones sanitarias. Por otra parte, resaltó el "apoyo de muchas instituciones, empresas y vecinos de la ciudad que suman su grano de arena en esta coyuntura tan complicada". "Es muy importante contar con este nuevo sector ya que estamos con un creciente aumento de internaron, con lo cual esto nos posibilita dar más respuestas sanitarias a los vecinos", sostuvo Acciardi. Además, le agradeció a la empresa y a todo el grupo humano que trabajó y desarrolló este proyecto a los efectos de contribuir con el sistema sanitario en estos momentos de emergencia sanitaria.

Las nuevas instalaciones cuentan con diez camas para la internación de pacientes no afectados por Coronavirus. Abella y Rocca estuvieron acompañados por el presidente de Tenaris cono sur, Javier Martínez Álvarez y la secretaria de salud Cecilia Acciardi.

