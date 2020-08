Fue ayer, pasado el mediodía. Si bien los daños no fueron totales, se perdieron muchos objetos personales y los damnificados aceptan donaciones. Cuando llegaron los bomberos a Dallera al 100, en Las Campanas, las llamas habían ganado la pequeña habitación del frente donde se perdieron camas, colchones, ropa y todo tipo objetos personales. Según uno de los integrantes de la familia damnificada, un desperfecto en una estufa habría generado que se prendiera fuego una de las cortinas de ese ambiente. Explotaron los vidrios de las ventanas, y los tirantes de madera que sostienen el techo de chapa también fueron comprometidos. Así, el fuego también evolucionó en la cocina, pero no prosperó merced a la acción de los servidores públicos. La familia difundió un WhatsApp para aquellos quienes quieran colaborar con donaciones: 11 39355076.

#Dato incendio de vivienda en barrio Las Campanas, Dallera y Coltelli, por una estufa se incendió la cortina y el cielorraso, en primera instancia apagaron los vecinos con baldes, Bomberos móvil 36. Un joven de 17 años aspiró humo, asistido por Rescate 43. CP zona 8 of. Villalba pic.twitter.com/CDjSrX690y — Daniel Trila (@dantrila) August 11, 2020

Principio de incendio en Las Campanas

