La ciudad superó los 500 positivos totales desde el comienzo de la pandemia; aunque bajo seguimiento médico se encuentran 166. Nuevo reclamo de la Secretaría de Salud por la recepción de los hisopados y también por deficiencias en el sector privado. Después de los 41 positivos de coronavirus anunciados el lunes, el informe que brinda diariamente la Secretaría de Salud mostró ayer una baja lógica, aunque la cifra de nuevos contagios volvió a ser alta en nuestra ciudad: fueron confirmados 25 casos, tres de ellos por ser convivientes con síntomas de personas que ya contrajeron la enfermedad, tal como lo define el nuevo criterio (ver aparte). De esta manera, Campana superó los 500 positivos acumulados durante la pandemia, llegando a 517 casos. De ese total, 166 se encuentran activos, cifra que representa un nuevo récord de vecinos bajo seguimiento médico por coronavirus. En tanto, los pacientes recuperados se mantuvieron en 337; mientras que los fallecidos son 14 en la ciudad. Y esta seguidilla de cifras elevadas en los números de nuestro distrito continuaría hoy. De hecho, en la actualización de anoche del reporte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Campana presentaba ya un total de 533 casos confirmados. O sea: 16 más que los indicados ayer por la Secretaría de Salud y a los que habría que agregarle los que se sumen en horas de la mañana de hoy. RECLAMO POR HISOPADOS A su vez, la Secretaría de Salud municipal informó ayer que "el Ministerio de Salud del Gobierno Provincial recibirá solo 15 resultados de hisopados de PCR por día de Covid-19, cifra mucho menor a la cantidad de muestras que se realizan a diario" en nuestro distrito. A raíz de ello, desde la cartera sanitaria local remarcaron que se está gestionando "continuamente acciones a fin de ubicar en otras instituciones de salud de la zona aquellos testeos que no pueden ingresar" y que se "comenzaron a realizar tratativas para generar nuevos convenios con otros centros de diagnósticos, a fin de agilizar la capacidad de respuesta a todos los análisis". EL ÁREA PRIVADA Además, desde la Secretaría de Salud destacaron el "fuerte esfuerzo" que está realizando el Municipio "en absorber las problemáticas que posee el sector privado, ya que se encuentran hisopando a un mínimo porcentaje" de personas. "La única clínica privada de nuestra ciudad tiene un compromiso asumido con los afiliados de IOMA. No puede mandar a los pacientes a sus casas teniendo síntomas vinculados al Covid-19, eso es un problema de salud pública", agregaron. Al mismo tiempo, cuestionaron al doctor Rubén Romano: "Critica mucho las políticas públicas en materia de salud mientras que el sector que él debería poder administrar tiene falta de respuesta a sus compromisos que van desde la guardia pediátrica, hasta los hisopados". Por otra parte, se refirieron a la falta de reactivos de los laboratorios privados que los llevó a poner tope en la cantidad de evaluaciones diarias, recargando así aún más al Hospital Municipal San José. "Desde el Municipio estamos muy comprometidos en avanzar y dar pasos firmes para cuidar y proteger a los vecinos, pero lamentablemente, a veces desde el Gobierno Provincial y las instituciones privadas no cooperan", enfatizaron. "Esperamos que, por la limitación en la cantidad de determinaciones, no se forme un cuello de botella en los diagnósticos a pacientes que aguardan con incertidumbre su resultado", cerraron.



NUESTRA CIUDAD LLEGÓ AYER A 517 CASOS TOTALES. ESA CIFRA SE ELEVARÍA HOY POR ENCIMA DE LOS 530 EN EL INFORME LOCAL.



AMPLÍAN LOS CRITERIOS PARA CONFIRMAR UN CASO Se considerará confirmado por nexo epidemiológico a quienes tengan síntomas y sean convivientes de un positivo de laboratorio. Desde la Secretaría de Salud del Municipio informaron que los ministerios de Salud de Nación y Provincia ampliaron la semana pasada los criterios para informar un caso de Covid-19 y que, por ello, se considerará confirmado por nexo epidemiológico a quienes tengan síntomas y sean convivientes de un positivo por laboratorio. La titular del área, Cecilia Acciardi, y la subsecretaria, Eleonora Penovi, explicaron que esto significa que toda persona conviviente de caso positivo determinado por PCR, si comienza con síntomas (fiebre, dolor de garganta, brote, diarrea y vómitos) puede asumirse como contagiado sin necesidad de hisopar. "Igualmente, cuando uno está enfermo debe concurrir a la guardia médica para ser examinado para que los profesionales de la salud puedan dar un diagnóstico", remarcó Penovi. De esta nueva medida quedan exceptuadas las embarazadas, personas que requieran internación, personas mayores de 60 años, personas con patologías respiratorias previas, o quienes convivan en instituciones cerradas como geriátricos y personal de salud. "Ellos sí requieren ser hisopados", afirmó Penovi. Por último, remarcó que también se incorporaron en la definición anterior de casos sintomáticos los vómitos y diarrea sobre todo en la edad adulta, que no estaban incorporadas. VIDEO: ZÁRATE CONFIRMÓ 32 CONTAGIOS Y UNA NUEVA MUERTE En Pilar se registró un nuevo récord diario: 66 positivos. En su parte diario de ayer, la Municipalidad de Zárate informó 32 nuevos positivos de coronavirus, 7 altas médicas y un nuevo deceso: una mujer de 68 años que se encontraba internada en la Clínica Santa Clara. De esta manera, la vecina ciudad acumula 569 casos: 216 se encuentran activos, 341 se han recuperado y 12 han fallecido. Y posee 189 análisis pendientes de resultados. Por su parte, la Municipalidad de Escobar comunicó anoche 45 nuevos contagios y 31 altas médicas. Así, su cuadro de situación muestra 2.101 casos totales: 1.081 se encuentran activos, 968 se han recuperado y 52 han fallecido. Y presenta 288 testeos pendientes de resultados. En tanto, Pilar registró un récord de 66 nuevos infectados y, así, llegó a 2.029 casos totales. De esa cifra, 644 se encuentran activos, 1.349 se han recuperado y 36 han fallecido. Finalmente, Exaltación de la Cruz indicó cinco nuevos contagios en su parte oficial: tres correspondientes a vecinos de Los Cardales y otros dos, de Capilla del Señor. De esta manera, el municipio ya acumula 211 casos totales: 56 se encuentran activos, 149 se han recuperado y 6 han fallecidos. Y presenta 40 casos en estudio. #Dato La Secretaría de Salud confirmó hoy otros 25 nuevos contagios de coronavirus. Y los casos activos treparon a 166. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/9xnpzbJWzS — Daniel Trila (@dantrila) August 11, 2020

Coronavirus:

Campana sumó otros 25 casos y más críticas a las respuestas de los tests

