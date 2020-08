Se trata de Roberto Gianni, quien se encontraba en la esquina del Carrefour de avenida Mitre. Está en terapia intensiva, con diagnóstico reservado. Según testigos consultados en el lugar, Roberto Gianni (57) cayó desvanecido luego de arrancar su moto tipo chopera en las inmediaciones del estacionamiento del Carrefour, en avenida Mitre y French, y cayó al asfalto. Al lugar acudió una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios, quienes luego de asegurarlo a la camilla en aparente estado inconsciente, lo trasladaron hasta el Hospital San José. Personal del Comando Patrulla asignado a la zona 1, transportó al vehículo hasta la Comisaría de Rawson, donde quedó en custodia. Fuentes reservadas del nosocomio confiaron a La Auténtica Defensa que Gianni tiene un cuadro de derrame cerebral, pero no se sabe a ciencia cierta si fue ocasionado por el golpe que sufrió durante la caída o cayó como consecuencia del derrame. Ayer a primera hora de la noche, se evaluaba la posibilidad de derivarlo a un centro especializado ante la eventual necesidad de intervenirlo quirúrgicamente.

La unidad 43 de Bomberos Voluntarios trasladó a Gianni hasta el Hospital Municipal.

#Dato un hombre descompensado en Mitre y French fue trasladado al hospital por Bomberos Rescate móvil 43 a cargo del Mayor Urbina, salía con su moto chopera de la playa de Carrefour, la moto fue trasladada a Comisaría por CP Zona 1 Of. Luján y Of. Olguin pic.twitter.com/i7ly1x5KRL — Daniel Trila (@dantrila) August 11, 2020

Se descompensa y cae de su moto

