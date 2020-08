Colella plantea "incompetencia o complicidad" en el Ejecutivo

Es por la supuesta falta de controles en la tosquera "Las Toscas", sobre Ruta 6, donde se comercializaría tierra negra y de destape. "Eso está prohibido, se tiene que reservar para cuando se termine la operación y haya que remediar el espacio", señaló el concejal del Frente de Todos. "Queremos ver los expedientes completos de Irizar y Las Toscas", señalaba el concejal Marco Colella el jueves pasado durante la última sesión del Concejo Deliberante, mientras argumentaba sobre la necesidad y urgencia del pedido de Tratamiento sobre Tablas de un Pedido de Informes solicitando al Departamento Ejecutivo "proceda al envío de los expedientes por los cuales se autorizan habilitaciones" a esas dos empresas dedicadas a la extracción de tosca que fueron habilitadas el año pasado. Sobre "Las Toscas" en particular, que tiene acceso por Ruta 6 y se encuentra en las inmediaciones de la empresa Honda, recordó: "Con fecha 4 de junio ya habíamos pedido Informes si una de esta tosquera se encontraba habilitada, dado que en su cartel indicado mencionaba la venta de Tierra Negra y de Destape". "La verdad es que el cartel sigue existiendo, pero le taparon con cinta negra la parte donde dice que venden tierra negra y de destape. Eso está prohibido, se tiene que reservar para cuando se termine la operación y haya que remediar el espacio. La verdad es que llamé por teléfono y del otro lado no sólo me aseguraron que seguían vendiendo sino que además tengo el precio: $150 el metro cúbico… entonces, me parece que el Intendente Abella tiene que tomar cartas en el asunto. Revisar cómo está manejando la Dirección de Ambiente este tema porque estamos hablando de incompetencia por omisión y no hacer cumplir la ordenanza, o directamente de complicidad y dejar hacer vaya uno a saber a cambio de qué", señaló el Concejal y en ese sentido agregó: "Maquinaria de esa tosquera supuestamente emparejó las calles del barrio, cuando en realidad las dejó peor de lo que estaban antes de haber intervenido, imaginamos que con autorización municipal". IRIZAR El Pedido de Informes defendido por Colella, además incluye a la tosquera Irizar, también con acceso sobre Ruta 6. En este caso, la inquietud pasa por un "preocupante y peligroso flujo de tránsito pesado" frente al ingreso al barrio Los Pioneros que incluso motivó días atrás una manifestación y corte con quema de neumáticos por parte de los vecinos de lugar. Según explicó Colella, el acceso a la tosquera Irizar se encuentra por el callejón conocido como "Camino de las 7 tranqueras". "Son unos 200 camiones al día, que vienen como de Los Cardales y doblan a la derecha, frente al ingreso a Los Pineros, para cruzar la ruta e ingresar al camino. Pensemos que ahora no están trabajando a plena capacidad por la cuarentena, y esa cifra perfectamente se puede duplicar". A esta circunstancia, se le suman los camiones que viniendo desde Campana, tienen por destino la empresa de logística Q Box, y doblan en "U", sobre el retorno de Los Pioneros. El tercer elemento que suma conflictividad, es la presencia de un Food Truck dedicado a la venta de pan sobre la banquina, en el ingreso al barrio. "Este puesto de venta hace que camiones y otros vehículos paren y estacionen en doble fila sobre el lugar… es decir: hoy salir o entrar a los pioneros es una maniobra muy peligrosa. Para colmo, el dueño del Food Truck fue convocado por el oficialismo como Mayor Contribuyente y levantó la mano aprobando la Fiscal e Impositiva de este año… muy raro todo", concluyó.

Colella plantea "incompetencia o complicidad" en el Ejecutivo

