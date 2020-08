Desde el Frente Grande Campana se expresaron sobre la necesidad de una Ley de Humedales, "Lo que está pasando en el Delta o lo que sucedió con el Tajiber acá demuestra que por algunos intereses económicos no importa poner el riego el ambiente y eso puede tener un grave impacto". La zona del Delta en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos está sufriendo graves incendios, la quema de pastizales generada como consecuencia de la explotación ganadera en la cuenca del Paraná está exponiendo el impacto ambiental que estos negocios privados tienen sobre el patrimonio público. Sobre esto se expresó el Frente Grande de Campana, integrante del Frente de Todos, quienes señalaron la urgente necesidad de que se sancione una "Ley de Humedales". A su vez relacionaron estos graves daños ambientales a los que va a significar la intervención del Tajiber en nuestra ciudad. "El intendente junto a los concejales de Juntos por el Cambio han aprobado un proyecto de rezonificación que pone en riesgo el patrimonio ambiental y social de la zona de humedales, a cambio de una promesa de generación de puestos de trabajo. Aun si esa promesa se cumpliera, los puestos serían en su mayoría temporales para la construcción de un proyecto del cual no han dado ninguna precisión". comentaron. Además detallaron "El único beneficiario de este proceso parece ser el dueño de los terrenos cuyo patrimonio se ha incrementado en cientos de millones de dólares. Se ha logrado incrementar la tasación del terreno desde unos 20.000-50.000 a 500.000 dólares por hectárea; es decir: el valor total del predio pasó a costar unos 250 millones de dólares, a costa de poner en riesgo un patrimonio ambiental como es esta zona de humedales que limita con el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos". "Lo que está pasando en el Delta o lo que sucedió con el Tajiber acá demuestra que por algunos intereses económicos no importa poner el riego el ambiente y eso puede tener un grave impacto" añadieron y recordaron "Desde el Frente Grande Campana estamos realizando las gestiones para que las autoridades correspondientes de la Provincia de Buenos Aires no convalidan esta decisión municipal. Asimismo entendemos que estamos a tiempo de cambiar esta situación y, en el contexto actual, consideramos que es de vital importancia que la ciudadanía se movilice y tome consciencia para que se respeten los derechos humanos en materia socioambiental". "Las consecuencias que podría generar una rezonificación son todas responsabilidad del intendente local Sebastián Abella y sus concejales y funcionarios, que priorizaron el valor económico antes de los derechos ambientales de las y los campanenses" y finalizaron "Confiamos plenamente que a nivel provincial tenemos los representantes más calificados para evitar este grave perjuicio a nuestra ciudad".







Frente Grande Campana, FdT:

"Tenemos que hacer respetar los derechos humanos en materia socioambiental"

