Efemérides del día de la fecha, 12 de agosto

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 34/120 en el año 1999, en este día se remarca la importancia del compromiso de los jóvenes en los procesos sociales, económicos y políticos y se concientiza acerca de las dificultades y desafíos que deben enfrentar a diario. El tema de este año es "El compromiso de la juventud por la acción mundial" y tiene el propósito de destacar las formas en las que la juventud puede enriquecer a las instituciones nacionales e internacionales así como también mejorar la representación y participación juvenil en las instituciones políticas oficiales. En lo que respecta al Covid-19, la ONU resalta que los jóvenes son fundamentales tanto en la "gestión de la pandemia como su recuperación" posterior. Las organizaciones juveniles pueden contribuir con los gobiernos y la comunidad difundiendo información fiable sobre el virus y ayudando a la población de riesgo entregando alimentos o las compras del supermercado. INDEPENDIENTE GANA SU PRIMERA COPA LIBERTADORES Corría el año 1963 cuando en un escandaloso partido, marcado por el polémico arbitraje de Manuel Velarde, Independiente venció a San Lorenzo y se consagró campeón del fútbol argentino. El controvertido arbitraje disgustó a los jugadores del "Ciclón" que decidieron permanecer inmóviles y con los brazos cruzados, en el campo de juego, para protestar contra el árbitro; así, se sucedieron los goles de Independiente que terminó triunfando 9 a 1 y clasificando a la competencia internacional. El equipo dirigido por Manuel Giúdice y compuesto por Jorge Maldonado, Osvaldo Mura, Raúl Savoy, Luis Suárez, Mario Rodríguez y Raúl Bernao, debutó goleando a Alianza Lima 4 a 0 con goles de Savoy, Rodríguez, Rolán y Suárez. En el siguiente partido, empató contra el equipo peruano 2 a 2 con tantos de Savoy. Finalmente, aplastó 5 a 1 a Millonarios con un doblete de Suárez y Rodríguez y un gol de Savoy. Debido a que la Federación Colombiana de Fútbol entró en conflicto con la CONMEBOL, Independiente no volvió a enfrentarse con Millonarios y avanzó a las semifinales. El rival era Santos, bicampeón de la Copa Libertadores y equipo imponente que tenía como figuras a Pelé, Coutinho y Mengalvio; en el Estadio Maracaná, los brasileños ganaban 2 a 0 a los 34 minutos pero no todo estaba dicho puesto que, en unos cuantos minutos, los "Diablos Rojos" empataron gracias a Rodríguez y Bernao y, a escasos minutos de terminar el partido, Suárez se convirtió en héroe al sellar la victoria 3 a 2. En Avellaneda, Santos se tuvo que resignar a quedar eliminado al perder 2 a 1. Independiente jugó la final contra Nacional en el Estadio Centenario, donde empató sin goles, y de local se consagró campeón por el gol de Mario Rodríguez que decretó el 1 a 0. SE LANZA "A LITTLE BIT LONGER" Un día como hoy en el 2008, los "Jonas Brothers" lanzaba su tercer disco: "A little bit longer." Tras el éxito internacional del disco "Jonas Brothers", en el que se destacaron las canciones "Hold on", "S.O.S" y "When you look me in the eyes", los hermanos estadounidenses volvieron al estudio de grabación para dar vida a uno de sus álbumes más importantes; el título del disco, "A little bit longer", es una canción escrita por Nick Jonas acerca de su batalla contra la Diabetes Tipo 1: "fue una canción que me hizo muy feliz. Ha sido, en muchas formas, terapéutica." Entre las canciones del mismo se encuentran "Burnin´ Up", "Tonight", "Lovebug" y "Video girl".

Efemérides del día de la fecha, 12 de agosto

