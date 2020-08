Más de 200 educadores de escuelas primarias de Campana, Zárate y Lima se sumaron a una nueva capacitación. Durante el encuentro, se reflexionó sobre el sistema educativo sin asistencia presencial y el aprendizaje a través de la tecnología y la virtualidad. Más de 200 docentes de Campana, Zárate y Lima participaron de una nueva propuesta del Grupo AcercaRSE. En el marco de las acciones implementadas por la pandemia de COVID 19, se llevaron a cabo dos nuevas jornadas virtuales de capacitación para docentes de las escuelas primarias públicas de Campana, Zárate y Lima. En esta oportunidad, las disertaciones estuvieron a cargo de las licenciadas y profesoras en Psicopedagogía, Mariana Viviani y EricaGaracoits. Durante la jornada, se trabajó indagando sobre "¿Todos los niños/as tienen problemas de aprendizaje?". Asimismo, se hizo hincapié en que el sistema educativo no siempre encuentra el camino para que todos los alumnos aprendan. Los objetivos de la actividad se centraron en reflexionar sobre la escuela y el sistema educativo sin asistencia presencial en ella, y en vislumbrar qué significa aprender y cómo aprendemos a través de la tecnología y la virtualidad. Las devoluciones recibidas de quienes participaron del espacio fueron sumamente positivas. Todos destacaron la importancia de brindar herramientas para la gestión educativa, teniendo en cuenta la realidad en la que hoy nos encontramos. Desde el grupo AcercaRSE subrayaron la importancia de continuar colaborando con diversas herramientas buscando aportar positivamente a la situación actual que nos aqueja a todos. Situación que plantea importantes desafíos a los que debemos hacer frente y convivir, siendo flexibles, adaptándonos de la mejor manera posible. Estas actividades fueron coordinadas con las Jefaturas Distritales de Educación de ambos municipios, destacando la colaboración de las Inspectoras de Educación. Al concluir los encuentros, Adriana Dávalos, inspectora de Educación Primaria de Zárate, comentó que "mediante diversas preguntas, imágenes y herramientas de trabajo colaborativo las expositoras lograron generar un maravilloso espacio de reflexión y aprendizaje, del que los presentes participaron activa y gustosamente". Y agregó: "Pudimos pensar y repensar los problemas de aprendizaje implica reflexionar sobre cómo aprendemos y cómo enseñamos, cómo nos sentimos interpelados por los rostros de nuestros alumnos, sus necesidades, sus sueños e ilusiones; De este modo podremos utilizar las estrategias más adecuadas para brindar horizontes emancipadores, que dejen huellas de confianza y habiliten posibilidades renovadas de aprender". "Espacios donde pensar y repensar la escuela no sólo son importantes, sino que además cobran otro valor cuando son organizados por actores sociales no relacionados directamente a lo educativo pero preocupados y ocupados por esta temática. Por esto, agradecemos al grupo Acercarse por seguir trabajando para generar encuentros que nos permiten reflexionar, enriqueciendo las miradas y las prácticas, lo cual redundará en una mejor educación", completó Dávalos. SOBRE ACERCARSE Actualmente el Grupo AcercaRSE está integrado por 17 organizaciones con operaciones diversas en Zárate y Campana que trabajan en forma conjunta para el desarrollo sustentable de las comunidades de la zona. Con el apoyo de socios estratégicos, el grupo realiza actividades desde 2009 con el objetivo de construir un espacio de intervención comunitaria orientando a generar valor y capacidad instalada, promoviendo la articulación público-privada. Las organizaciones que actualmente forman parte de esta iniciativa son Ameghino Servicios, Agrofina, Axion - Pan American Energy, Bayer, Cooperativa Eléctrica de Zárate, Holcim, Honda Motor de Argentina, Masterbus, Nucleoeléctri ca Argentina S.A., Pampa Energía, Tenaris, Petromining, Softys; Toyota, Padilla, Zarcam, y CICACZ.



