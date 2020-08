El campanense Pablo Clérici había comenzado de gran forma el campeonato de Kart Plus, pero el parate que obligó el coronavirus trastocó ese impulso inicial y complicó el tema presupuestario. El comienzo del campeonato 2020 de la categoría Kart Plus demostró que los diferentes equipos arrancaban el año con toda la intención de concretar en pista sus mayores ilusiones. Sin embargo, la inesperada llegada de la pandemia terminó con esas expectativas y tanto los preparadores como los pilotos y aquellos que iban a seguir este año competitivo que asomaba interesante quedaron completamente parados. En ese arranque, el campanense Pablo Clérici fue uno de los que se preparó para ser protagonista en la Clase Potenciada con la planta impulsora que brindaba Rubén Alfonso y el chasis que entregaba Rubén Guerra. De hecho, en esa fecha inicial había logrado un podio que sustentaba sus ilusiones de pelear el campeonato. Pero llegaron la pandemia, las medidas de aislamiento y estos casi cinco meses sin actividad que fueron desdibujando aquellas sensaciones iniciales, complicando de sobremanera las cuestiones relacionadas a los presupuestos. Así, todo trastocó en las dudas respecto a la continuidad en la alta competencia, porque más allá de contar con el karting y el acompañamiento de todo su equipo, el propio piloto no puede asegurar hoy será parte de un hipotético reinicio. Sí: la cuarentena y la pandemia ya van dejando secuelas que, al igual que Clérici, están sufriendo varios protagonistas de esta disciplina que, hoy por hoy, no se ven corriendo nuevamente en el corto plazo, aun si se levantan las medidas actuales de aislamiento.



Automovilismo:

Las secuelas de la pandemia alcanzan al karting

