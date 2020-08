El ganador fue el ucraniano Oleksandr Shymanskyi y el podio lo completaron Luciano Remolcoy, de Ushuaia, y Nicolás Abarca González, de Chile. El mejor local fue Aldo Alzúa, quien terminó en el 6º puesto.

En estos tiempos de aislamiento por la pandemia de coronavirus, las alternativas online son una salida vital para darle continuidad a diferentes actividades. Y, así, el Taller Municipal de Ajedrez, dependiente de la Subsecretaría de Modernización, organizó su primer torneo online a través de la plataforma Lichess.

La convocatoria superó las 100 inscripciones, aunque finalmente fueron 67 los jugadores que se alistaron a competir el pasado viernes. Y entre ellos se destacaron el Maestro Internacional (MI) Nicolás Abarca González, de Chile; el Maestro FIDE, Oleksandr Shymanskyi, de Ucrania; y las Maestras FIDE, Anahí Meza y Daniela Fantini, ambas argentinas.

Las inscripciones llegaron desde doce países diferentes (Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, México, España, Ucrania, India, Guatemala, Nicaragua y Cuba), mientras que por Argentina participaron ajedrecistas de localidades como Ushuaia, Mendoza, San Juan, La Plata y Misiones, entre otras. En tanto, nuestra ciudad contó con 32 de los 114 inscriptos.

"Me sorprendí bastante la cantidad de gente que se sumó a esta primera prueba de torneo online. A una semana del torneo teníamos 60 jugadores inscriptos y me seguían lloviendo preguntas y consultas de muchos países", comentó Mariano Shon, quien fue el organizador de esta competencia, ofició de árbitro y también hizo un streaming a través de You Tube durante el torneo para poder seguirlo y explicar sus detalles, además de analizar partidas.

"Participó mucha gente de la ciudad, que se animó a este desafío, a pasar una tarde de nueva experiencia. Espero que cuando vuelvan los eventos presenciales puedan participar de ellos también", agregó Shon.

El campeón del torneo fue el ucraniano Oleksandr Shymanskyi, quien ganó todas sus partidas y sumó 7 puntos. Luego se ubicaron: 2) Luciano Remolcoy (Ushuaia), con 6 puntos; 3) Nicolás Abarca González (Chile), 6 puntos; 4) Cristian Zárate (Pilar), 5,5 puntos; 5) Carlos Romero (La Plata), 5 puntos; 6) Aldo Alzua (Campana), 5 puntos; 7) Pablo Jaramillo (México), 5 puntos; 8) Gabriel Yanzón (San Juan), 5 puntos; 9) Julio Pastorino (Campana), 5 puntos; 10) Anahí Meza (CABA), 5 puntos; y 11) Iván Rossi (Campana), 5 puntos.