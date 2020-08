El remero Ariel Suárez se entrenó en aguas del río Reconquista, aún sabiendo que iban a labrarle un acta por esa decisión. Mientras que profesores de tenis y golf, entre otras disciplinas, se manifestaron el fin de semana frente a la Quinta de Olivos.

El remero Ariel Suárez (40 años) se entrenó el lunes, sin autorización, en aguas del río Reconquista y, por ello, Prefectura Naval le labró un acta por infringir las medidas actuales que establece el aislamiento obligatorio en el marco de la pandemia de coronavirus.

El atleta, compañero de los campanenses Rodrigo Murillo y Joel Romero en el Ocho que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya había avisado que iba a entrenarse en el agua. "Yo era consciente de que me iban a labrar un acta; fue al final del entrenamiento; me llevaron a un costado y empezaron las comunicaciones. La verdad es que era su trabajo y me dieron un trato excelente. Me dijeron que un juez se iba a contactar conmigo en estos días para ver cómo proseguir", contó.

"Yo lo que hice fue un acto de cansancio total frente a esta cuarentena, no es rebeldía. También sufro impotencia porque se habilitan otros deportes y el mío no. No cuento con menos derechos que otros para poder salir. La única forma en que me saquen del agua es metiéndome preso; no tengo miedo económico porque no tengo un peso, mi familia es humilde", agregó quien fue finalista olímpico en Londres 2012.

En cuanto a su retorno al agua, Suárez, quien comparte el record argentino de medallas panamericanas junto al campanense Rodrigo Murillo, relató: "Fue una mezcla de emociones. Desde la incertidumbre sobre si iba o no poder bajar el bote, hasta los nervios por volver a subirme a remar. Fue todo muy intenso, pero cuando me alejé de la costa, me relajé, me divertí y me olvidé de todo. Fue un desahogo profundo después de 140 días de estar en mi casa, me sentí libre de nuevo".

PROTESTA EN LA QUINTA DE OLIVOS

Bajo la premisa "El deporte bonaerense necesita trabajar", profesores de tenis, paddle y golf, pero también de atletismo, gimnasia artística, patín, remo, canotaje y náutica se manifestaron el pasado domingo frente a la Quinta de Olivos para reclamar el reinicio de sus actividades después del parate que impuso la pandemia de coronavirus.

La convocatoria se realizó a través de redes sociales y la protesta generó que se corten varios carriles de la avenida Libertador. Incluso, sobre la calle se montaron mini-canchas de tenis, disciplina que hizo más visible así su reclamo. Al mismo tiempo, desde la Asociación Argentina de Tenis (AAT) se ha avanzado con las gestiones ante los gobiernos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires para tratar que, a partir del 16 de octubre, se pueda practicar la disciplina tanto en CABA como en aquellos municipios bonaerenses que se encuentran en fase 4, como es el caso de Campana.