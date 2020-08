P U B L I C



El mediocampista campanense no continuaría en San Martín de Tucumán y llegaría al Aurinegro, que en las últimas horas confirmó a dos ex Villa Dálmine: Ezequiel Cérica y Rubén Zamponi. Los equipos de la Primera Nacional ya tienen claro que a principios de septiembre podrán regresar a los entrenamientos y, por ello, el mercado de pases de la categoría ha tenido mayor movimiento en los últimos días. Y uno de los fichajes más importantes estaría a punto de concretarlo Mitre de Santiago del Estero, en una operación que involucra a un jugador de nuestra ciudad. Es que el Aurinegro estaría muy cerca de arreglar condiciones con Juan Ignacio Mercier. Durante la temporada 2019/20, "Pololo" fue parte del plantel de San Martín de Tucumán que dominó la Zona B. Sin embargo, el Ciruja ha quedado en una situación complicada en este momento, dado los inconvenientes económicos que reconoció la institución y en medio de la espera del fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje Superior) ante el reclamo realizado por el ascenso a la Liga Profesional ante la cancelación de la pasada campaña por parte de la AFA. Así, el conjunto tucumano ya ha perdido a varias figuras de su plantel: Luciano Pons (pasó a Banfield), Abel Luciatti (Tigre), Nicolás Castro (Arsenal) y Mauro Bellone (al fútbol de Chipre). Y Mercier (40 años) podría ser el próximo si finalmente se formaliza el acuerdo que, anoche, parecía al caer. Así, el campanense continuaría en la Primera Nacional, luego que se viera frustrada su ilusión de retornar a San Lorenzo de Almagro para concluir su exitosa carrera en el club con el que conquistó la Copa Libertadores de América en 2014. Por su parte, Mitre está rearmando su plantel con intenciones de dejar atrás la floja campaña realizada recientemente (peleaba palmo a palmo el descenso con Nueva Chicago). Y para ello ya confirmó a dos refuerzos que conocen muy bien la categoría y que han tenido un exitoso paso por Villa Dálmine: el defensor Rubén Zamponi y el delantero Ezequiel Cérica, quienes no renovaron con Arsenal de Sarandí y continuarán sus carreras en el elenco santiagueño. Además, también incorporó al arquero Yair Bonnín (ex Flandria) y al defensor Nicolás Benavídez (ex Olimpo de Bahía Blanca).

