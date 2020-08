P U B L I C



OTROS TRES POSITIVOS Arsenal se suma a la lista de los clubes del fútbol argentino que registraron casos de coronavirus: tras realizar los testeos protocolares para reiniciar con los entrenamientos, la institución de Sarandí informó que tres de los 58 hisopados (PCR) que realizó el lunes dieron positivo. Sin embargo, los del Viaducto no detallaron quiénes son los casos confirmados. Las pruebas fueron realizadas tanto a empleados como a jugadores e integrantes del cuerpo técnico que encabeza Sergio "Huevo" Rondina. Las prácticas de Arsenal se reiniciarán mañana, previo testeo serológico. SIGUE SOLDANO Luego de caerse la negociación con Independiente para contratar a Silvio Romero, Boca Juniors logró un acuerdo en las últimas horas con Olympiakos de Grecia para extender el préstamo de Franco Soldano, quien permanecerá en la institución Xeneize por un año más. Así, el atacante de 25 años, se sumará los próximos días a las prácticas en Ezeiza. En el último campeonato, el ex Unión de Santa Fe disputó 16 partidos en el Xeneize y convirtió dos goles. CECILIO, A LA MLS Independiente cerró la venta de Cecilio Domínguez, quien luego de conflictos económicos con la institución jugará la próxima temporada en Austin FC, equipo debutante de la edición 2020/21 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El atacante paraguayo de 26 años llegó al Rojo desde América de México a cambio de 6 millones de dólares a principios de 2019 y, un año y medio después, partirá por una cifra que ronda los 4 millones. CUARTOS DE CHAMPIONS En Portugal, hoy comienzan a definirse los semifinalistas de la edición 2019/20 de la Champions League. El primer duelo será entre Paris Saint Germain (con Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi) y Atalanta (con José Luis Palomino y Alejandro "Papu" Gómez). El encuentro comenzará a las 16.00 y será televisado por Fox Sports. Mañana será el turno de Leipzig vs Atlético Madrid. Y luego jugarán: Barcelona vs Bayern Munich (viernes) y Manchester City vs Lyon (sábado). CORREA POSITIVO El argentino Ángel Correa no pudo viajar con la delegación de Atlético Madrid rumbo a Portugal para los Cuartos de Final de la Champions League debido a que dio positivo de coronavirus. Así, el atacante "Colchonero" se perderá el duelo frente a Leipzig, pero dado que se encuentra asintomático y aislado en su casa, todavía mantiene esperanzas de poder ser parte de equipo si éste accede a semifinales o a la final. Claro está: para ello deberá dar antes negativo en el testeo PCR. SEVILLA SEMIFINALISTA Con un gol de Lucas Ocampos (tras centro de Ever Banega) a los 42 minutos del ST, Sevilla derrotó ayer 1-0 a Wolverhampton y se clasificó a las semifinales de la Europa League, instancia en la que se medirá frente a otro equipo inglés, Manchester United. La otra llave la disputarán Inter de Italia y Shakhtar de Ucrania (que ayer goleó 4-1 a Basilea). Los encuentros serán domingo y lunes, respectivamente, siempre en Alemania.



Breves: Fútbol

12 de Agosto de 2020

