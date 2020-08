La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 13/ago/2020 Atropellan a una joven ciclista en avenida 6 de Julio







Cruzaba con su bicicleta hacia el Lubo y cambió el semáforo. Aparentemente, sólo tuvo lesiones menores. Una joven de 16 años cruzaba ayer por la tarde la avenida 6 de Julio a la altura de la calle Dasso hacia el barrio Lubo, cuando cambió la luz del semáforo. Fue entonces que un Fiat Palio, que se dirigía en dirección a Ruta 9 no logró evitarla. Aparentemente su estado no revestía mayor peligrosidad, pero entre otras lesiones sufrió la luxación de uno de sus pulgares.

El accidente tuvo lugar en el semáforo de la calle Dasso. El SAME la trasladó hasta el Hospital San José.

#Dato Choque en el semáforo del Lubo. Una menor de 16 años en bicicleta cruzaba desde Dasso hacia Gandhi, aún con luz verde, habilitó el verde de la Av. 6 de Julio y el Fiat palio avanzó, colisionando. La ciclista con golpes y lesión en un pulgar trasladada por ?? SAME 1. CP?? 4 pic.twitter.com/jwHysbFsnd — Daniel Trila (@dantrila) August 13, 2020

Atropellan a una joven ciclista en avenida 6 de Julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar