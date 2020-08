MURIÓ SERGIO NARDELLI El CEO de la empresa cerealera Vicentin, Segio Nardelli, murió hoy a los 59 años en su domicilio particular de la ciudad santafesina de Reconquista, como consecuencia de un ataque cardíaco. El deceso de Nardelli se produjo minutos antes de las 22:00. Perdió el conocimiento y no pudieron hacer nada para recuperarlo. Horas antes se produjo una protesta frente a su casa por parte de los empleados de la algodonera, que ya lo habían hecho hace tres días, en reclamo del pago de sus salarios. La última vez que se lo había visto públicamente fue en la reunión que mantuvo en la Residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández, luego de que el Gobierno decidiera intervenir la cerealera. Vicentin venía atravesando una crisis casi terminal por el fuerte endeudamiento en dólares que tuvo el año pasado, que hizo eclosión con la fuerte devaluación ocurrida tras las PASO. Nardelli estaba casado, con 3 hijos. FELICITACIONES EN RUSO El presidente Alberto Fernández felicitó ayer a su par ruso, Vladimir Putin, por el desarrollo de la primera vacuna contra el coronavirus e insistió en que debe haber un "acceso equitativo y no discriminatorio" a los avances de la medicina. El saludo del jefe de Estado al líder ruso fue enviado a través de una carta que fue firmada de puño y letra por Fernández. La felicitación del mandatario tuvo lugar luego de que Putin anunciara el pasado martes que su país había registrado la primera vacuna contra el coronavirus. En la misiva, Fernández destacó que recibió el anuncio "con un agradecido sentimiento de esperanza" y recordó que tanto la Argentina como Rusia plantearon en los foros multilaterales que "la lucha contra la pandemia debía regirse por el principio de solidaridad". DIO NEGATIVO El ex presidente Carlos Menem dio negativo de coronavirus tras haberse realizado a un hisopado ante el contagio de su ex esposa Zulema Yoma y su hija, Zulemita Menem. El actual senador nacional obtuvo los resultados en la mañana de este miércoles, luego de haberse sometido al estudio el pasado martes, según trascendió. El test se realizó debido a que la ex primera dama y su hija se habían contagiado COVID-19: el protocolo se activó porque Zulemita tiene contacto cotidiano con su padre, de 90 años. El ex jefe de Estado había permanecido internado durante dos semanas entre fines de junio y principios de julio: en aquella ocasión también había sido sometido a un hisopado ante la sospecha de que fuera coronavirus, pero terminó tratándose de neumonía. SERÁN JUZGADOS La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una serie de planteos de los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Ricardo Jaime contra los jueces del Tribunal Oral que los juzgarán por la compra irregular de trenes a España y Portugal. Los planteos eran contra los jueces José Martínez Sobrino y Julio Panelo, integrantes del Tribunal Oral Federal 6, quienes juzgan a Jaime por enriquecimiento ilícito y estarán al frente de otro proceso contra el ex secretario de Transporte y el ex ministro de Planificación Federal por la defraudación al Estado en la compra de trenes a España y Portugal. Además de recusarlos, los ex funcionarios pidieron la nulidad del juicio y cuestionaron la decisión que habían adoptado los magistrados de reanudar del debate de forma virtual a raíz de la pandemia.



13 de Agosto de 2020

