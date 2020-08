María del Carmen Moyano señaló que la persona por la que llamó al SAME y debió admitir que tuvo coronavirus, falleció días pasados semana. El conflicto en la Residencia Fénix no para de sumar nuevos capítulos. Ahora, una de las denunciantes de la semana pasada, María del Carmen Moyano, aseguró que la abuela enferma a la que intentó ayudar y por lo que supuestamente resultó despedida, habría fallecido hace pocas horas. "Es la abuela que no quisieron sacar el martes, cuando a mi me multaron por haberle dicho al médico del SAME que yo había tenido COVID", afirmó Moyano en contacto con La Auténtica Defensa. "Que vergüenza", expresó. En el día de ayer, el Municipio de Campana no notificó ningún nuevo deceso por COVID-19 en la ciudad. Según el relato de Moyano hecho público la semana pasada, tras detectar que la abuela estaba descompensada, llamó al SAME y el médico visitante le indicó que podía ser un caso de coronavirus. Cuando el profesional le pidió tanto a ella como a otra asistente de la residencia que se aislaran, Moyano le contestó que ya había tenido coronavirus. "Por eso es que la directora (de la residencia) primero me multa por romper el silencio y después me echa", contó Moyano. La multa, precisó, consistió en un descuento de su remuneración. "¿Le tengo que mentir al médico?", se preguntó la mujer. Y añadió: "Me multó por ir decir la verdad, cuando no tengo por qué ir a aislarme 20 días más. Yo tengo el alta. Y los días que estuve en aislamiento además no me los pagó".



MARIA DEL CARMEN MOYANO CON LA PRENSA.



Conflicto en Residencia Fénix:

Echada por reportar Covid-19 ahora dice que murió la abuela que quiso ayudar

