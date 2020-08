Claudio Valerio

Todos tenemos cosas en las que creemos, y no solo en términos de religión o espiritualidad, sino esas experiencias profundas que nos ayudaron a crecer, a fortalecernos y en resumen a vivir... Estas son las enseñanzas que debemos recordar todos los días, porque en nosotros está el poder de hacer del mundo un lugar mejor. Pensemos que: - ... somos responsables de lo que hacemos, sin importar lo que pensemos. - ... la madurez se trata de experiencias de vida y no de cantidad de cumpleaños. - ... sin importar cuánto dolor sienta tu corazón, el mundo no parará para consolarte. - ... no es suficiente con perdonar a los demás, es necesario perdonarse uno mismo - ... siempre hay que despedirse de las personas que amamos con cariño. - ... con mi amigo podemos pasar un buen momento haciendo todo o nada - ... el hecho de que las personas discutan, no significa que no se amen, y que el hecho de que no discutan, no significa que se amen. - ... las personas que crees que te darán la espalda cuando caigas, pueden ser las mismas que te den la mano y te ayuden a levantar - ... sin importar cuán cercano sea tu amigo, en algún momento te lastimará y, como buen amigo, debes saber perdonar - ... lo mismo que sucede con el amor. Las verdaderas amistades siguen creciendo a pesar de la distancia. - ... los héroes son aquellas personas que hacen lo que se tiene tienen que hacer, sin importar las consecuencias. Por último, yo no creo que los diplomas en la pared conviertan a alguien en una buena persona. Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

Motivación:

Lo importante de la vida

Por Claudio Valerio

