"Ya con esto nomás digo,

florcita de Primavera.

En la noche de San Juan

se ve la flor de la higuera;

se ven las riquezas buenas,

como Dios las facilita,

la mañana de San Juan,

hasta el agua está bendita". --Eugenio Pereira Salas. (Escritor e investigador). Como todos los años, la noche de San Juan se celebra a partir de la víspera del 24 de Junio. Aunque esta tradición, nos llegó desde España y se festeja en varios otros lugares del mundo. En nuestro país se celebra con una connotación mística y mágica, quizás única. Muchas de sus supersticiones provienen del campo; coincide además con el Año Nuevo Mapuche y con el Inti Reymi o Fiesta del Sol Inca. San Juan Bautista constituye una de las figuras más "alternativas" del Cristianismo, dando pie a interpretaciones esotéricas y religiosas que han servido de argumento a varias novelas y películas. Hay una de las famosas pruebas de fortuna de la Noche de San Juan que parece ser especialmente pagana y antigua: el mito de la Flor de la Higuera o Flor de San Juan. En este mito existe algo de lirismo, pues se convoca al milagro de ver florecer lo que, por naturaleza, jamás florece. El poeta Miguel Serrano, trabajó este arquetipo maravilloso de "La Flor Inexistente": una flor que no existe, pero que sin embargo, es más real que todas las flores de todos los jardines del mundo. El símbolo de Serrano, así como la mágica Flor de la Higuera, sería una alquimia esotérica, pagana arraigada en el lenguaje de los signos ocultos de nuestra memoria sanguínea. Una flor cultivada y custodiada por las hadas de un árbol que, durante esta época, ni siquiera luce sus frondosas hojas palmeadas. Representa, del mismo modo, una búsqueda eterna, inalcanzable. No tiene ni principio ni fin, sólo un siempre. De alguna manera, se cristaliza en el contenido cultural de los pueblos cuando eligen una flor como símbolo nacional y más aún, cuando se convierte en emblema, como la rosa de los Rosacruces, el trébol de San Patricio, la lis gala o loto de Buda. El mito de la flor mágica es universal, por lo tanto es, acaso, el lirio de hielo, el trébol de cuatro hojas y la Flor de Oro de E.G.Jung; de alguna manera, el mismo principio de la Ciudad de los Césares, el Santo Grial, la espada de Excalibur y todas las búsquedas, que ponen un pie en la realidad y el otro en la fantasía. No es casual que la higuera sea el centro de este mito, de una Flor Inexistente. Además de no dar flores pese a su tamaño y belleza, este maravilloso árbol siempre ha tenido una carga implícita de folklore y misterio. Durante el Invierno luce desnuda, desprovista de sus hojas, lo que le da un aspecto siniestro y casi mortuorio, con ramas como dedos esqueléticos. Las leyendas sobre sus símbolos y episodios de orientación religiosa son muchas. Santa Isabel, madre de San Juan, había anunciado a la Virgen María la venida al mundo de su hijo encendiendo las ramas de una higuera. Irónicamente, Judas, el discípulo traidor, se habría colgado de este árbol. Varias narraciones establecen que la higuera da dos frutos al año: la breva y el higo, virtud que era elogiada por el Abate Molina, en el siglo XVIII. Supuestamente sus ramas caídas y colgantes habrían servido para que la Virgen María y el Niño se ocultaran tras ellas eludiendo a sus captores romanos. La botánica, en tanto, estudia el milagro de que sus frutos broten sin flor, lo consideran un mecanismo que desafía el conocimiento y el convencionalismo empírico. Por cada higo o breva, por cada fruto de la higuera, hay entonces, una Flor Inexistente, una flor que nunca estuvo presente y que, sin embargo, rindió frutos, fue real; frutos que a su vez, nunca fueron flores.

El Rincón de Aléthea:

Por los caminos de la leyenda y de los mitos; La Flor Inexistente

Por Angela Monsalvo

