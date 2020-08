Guillermo Horrisberger

El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tumores malignos más frecuentes y representa un problema de salud pública a nivel mundial. En Argentina, se producen 13.500 nuevos casos cada año, de los cuales aproximadamente 7.200 son hombres y 6.300 mujeres. Sin distinción de sexos, es el tercero en incidencia (luego del cáncer de mama y del cáncer de próstata) y el segundo de mayor mortalidad (luego del cáncer de pulmón), con más de 7.000 fallecimientos anuales. El CCR se produce en más del 90% de los casos en personas mayores de 50 años. El desarrollo del CCR se produce como consecuencia de una compleja interacción de factores hereditarios y otros denominados ambientales que se relacionan con la alimentación y el estilo de vida. En más del 80-90% de los casos el CCR tiene una lesión precursora, el pólipo adenomatoso, que puede crecer lentamente y transformarse en un cáncer si no se detecta y extirpa a tiempo. La prevención primaria tiene como objetivos identificar los factores de riesgo en la dieta y en el estilo de vida de las personas para intentar modificarlos. Tanto la dieta como las actividades que las personas adoptan pueden incidir en las diferentes etapas del desarrollo del CCR, ya sea previamente a la aparición de los adenomas, durante el crecimiento de éstos o en el proceso de transformación a cáncer. Las recomendaciones son: consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas; disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal; ingerir productos ricos en calcio (lácteos); realizar ejercicio físico regularmente y evitar el sobrepeso; disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. Estas recomendaciones son de carácter general y constituyen lo que se denomina prevención primaria del cáncer de colon y recto. A partir de los 50 y hasta los 75 años es necesario que todas las personas, aunque no tengan síntomas, se efectúen chequeos regulares para detectar y extirpar los adenomas o detectar y tratar el cáncer colorrectal en una etapa temprana. Esto se denomina prevención secundaria de la enfermedad. En caso de existir antecedentes familiares o personales de CCR o pólipos puede ser necesaria la realización de exámenes a más temprana edad. En síntesis, es fundamental recomendar la consulta médica a todas las personas en las siguientes situaciones: - Varones y mujeres mayores de 50 años aunque no tengan síntomas ni antecedentes familiares. - Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. - Todas las personas que, aunque no tengan síntomas, tengan antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer colorrectal. Dr. Guillermo Horrisberger, Cirujano General, Endoscopia Digestiva (MP 58749 - MN 117315) - Centro Médico Rawson

NotiCMR:

Cáncer colorrectal

Por Dr. Guillermo Horrisberger

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar