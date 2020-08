Comienza la inscripción a la edición virtual de los Juegos Bonaerenses 2020

Desde el 15 de agosto hasta el 30 de septiembre, los interesados podrán anotarse vía web. Como novedad, se incorporarán los deportes electrónicos (League of legend, Fortnite, entre otros). Además, siguen vigentes varias categorías para cultura juvenil y adultos mayores. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio informa que este sábado 15 de agosto comienza la inscripción para la edición virtual de los Juegos Bonaerenses 2020. Según indicaron desde la Dirección de Deportes, los interesados deberán inscribirse a través de https://www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login . En el caso de los menores, un adulto deberá crear un usuario y anotarlo en la actividad que desee competir. Luego, tendrán que mandar por mail o whatsapp una foto o fotocopia del DNI para formalizar la inscripción que se extiende hasta el 30 de septiembre. En el caso de deportes electrónicos a campana@deportes.campana.gov.ar; en tanto que, por Cultura, a mgambra@campana.gov.ar o vía Whatsapp al +54 3489672530 CATEGORÍAS Y DISCIPLINAS En deportes electrónicos los juegos disponibles son: - LEAGUE OF LEGEND: SUB 18: nacidos entre los años 2002 al 2007 (Equipo); Más de 18 años. Nacidos en los años 2001 y anteriores. (Equipo) - CLASS ROYALE: +13 años en adelante nacidos en los años 2007 y anteriores. (Individual) - FORTNITE: +13 años en adelante nacidos en los años 2007 y anteriores. (Individual) - FREE FIRE: +13 años en adelante nacidos en los años 2007 y anteriores. (Equipo) En cultura la actividad se dividirá en: CULTURA JUVENILES: Canto (PCD), Malambo, Poesía, Cuento, Malambo (PCD), Solista Vocal, Dibujo, Narración Oral (PCD), Stand Up, Fotografía Digital, Objeto Tridimensional, Videominuto, Fotografía Digital (PCD), Pintura, Free Style y Pintura (PCD). CULTURA ADULTOS MAYORES: Cuento, Dibujo, Objeto Tridimensional, Pintura, Poesía y Solista Vocal. CALENDARIO POR ETAPAS - INSCRIPCIÓN: 15 de agosto hasta el 30 de septiembre. - ETAPA MUNICIPAL: del 1° de octubre al 6 de noviembre. - ETAPA REGIONAL: del 9 al 30 de noviembre. - FINAL PROVINCIAL: del 1 al 15 de diciembre. Para tener información sobre reglamento y noticias, los interesados deberán consultar en https://juegos.gba.gob.ar/

