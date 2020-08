Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 13/ago/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 13/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes:

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: Nuestro amigo y corresponsal en Concepción del Uruguay Pablo Fender nos informa que, el agua pasó de estar en 0,50 centímetros de altura a una altura de entre el 1.30 y 1.40 esta semana, lo que aclaró mucho el agua. Además como todos sabemos depende mucho esto, si aguas arriba abren o no las compuertas de la represa. Por otra parte, me comentaba, que se activaron las bogas de kilo a kilo y medio, bagres amarillos de muy lindos portes y doraditos en la modalidad bait castin. En cuanto a los pejerreyes, prácticamente todos los que salieron tras esta especie no pudieron dar con la misma, por lo que prácticamente piensan que ya la temporada para ellos está cerrada. SANTA TERESITA: Otro de nuestros corresponsales en la costa, el amigo Cristian Maus, nos comentaba en la semana que tuvieron un caso de COVID 19 que se comprobó post mortem en la localidad de Mar del Tuyú. Retrocedieron un poco, se prohibieron hasta el día de ayer 12 de Agosto el tránsito entre localidades, la pesca de costa, los paseos, caminatas y deportes. Por otra parte también se prohibió la pesca en la laguna La Salada en donde tenía la opción de salir por el partido de la costa pasar por Mar de Ajó y entrar a los pesqueros que pertenecen a Lavalle. CONCORDIA: El amigo Cacho Toller desde Concordia; Entre Ríos me comenta que las condiciones continúan exactamente igual estando la pesca habilitada solo para residentes sin poder ingresar gente de otras localidades. La pesca de embarcada se realiza con una capacidad máxima de hasta tres personas por embarcación, el río aumentó su caudal siendo que la semana anterior había estado muy escaso de agua ya que la represa no estaba generando. Con respecto a la pesca se comenzaron a dar muy lindos ejemplares de bogas por la zona y también se cuenta con la posibilidad de dar con muy buenos dorados. El clima está muy caluroso para la época y en Concordia de momento solo cuentan con tres casos de COVID 19. COLONIA URUGUAY: Otro querido amigo y corresponsal del vecino país Uruguay Cristian Banchero desde Colonia me comenta que el pique de pejerreyes está presente en las inmediaciones del Conchilla, la pesca se puede realizar tanto de flote, como a media agua o de fondo donde se dan los ejemplares de mejores portes rondando la mayoría el kilo de peso, con algunos que rondan el kilo y medio. En lo que a pesca de fondo se refiere se continúan dando algunos ejemplares de bagres de mar que rondan de los tres a los cinco kilos, realizando encarnes con tentáculos de calamar. PARANÁ GUAZÚ: Esta semana en diálogo telefónico con varios habitantes de la zona y algunos propietarios y encargados de recreos y camping, coincidían en que la temporada de pejerreyes fue por demás mala en donde solo en algunos días se dieron algunos ejemplares y de medianos a chicos. Por otra parte, hace unas semanas, se vio un ingreso de sardinas y de bagres de mar que también se cortó de momento. La variada con respuestas de algunos pati y bagres, sumándose ocasionales capturas de alguna boguita chica. En cuanto al río el agua sigue sumamente baja en esta semana. SANTA FE: Laguna La Soraida habilitada para residentes locales con muy lindos ejemplares de pejerreyes no mucha cantidad pero muy buen pescado, con un promedio de diez a quince pescados por caña. Laguna La Picaza con pesca también habilitada para residentes locales y localidades de hasta treinta kilómetros de la laguna, siendo esta una laguna de 60 mil hectáreas que involucra a más o menos unas quince localidades por lo que el flujo de pescadores que recibe la laguna es más que importante, con una pesca más que entretenida. JUNÍN: Laguna Mar Chiquita en Agustina también con pesca habilitada para locales, en donde hay días que se pesca medianamente bien y días con piques muy flojos con un pejerrey promedio de 30 a 32 centímetros. MAR DEL PLATA: La ciudad de Mar del Plata sumó otro pesquero, un sector clásico muy visitado por los aficionados locales, la escollera sur. El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata informó que se autorizaba la pesca en dicho sector de lunes a viernes de 06:00 a 16:00 horas; se deberá poseer Licencia de Pesca Deportiva vigente; Declaración Jurada de excepción para circulación y cumplimiento de los protocolos para la actividad. FALSA INFORMACIÓN: Circuló por redes sociales una información señalando que se permitía la pesca deportiva en la costanera porteña en el horario de 10 a 18 horas, y de hecho se vio imágenes (videos, fotos y posteos) de aficionados pescando pejerreyes en la zona del abanico y frente a los clásicos carritos. Lamentablemente esta actividad no está permitida aún por el gobierno de la ciudad, y tampoco están aprobados los protocolos presentados por los clubes que tienen sus muelles sobre el Río de la Plata. Por favor seamos conscientes y esperemos a que estén dadas las condiciones sanitarias y no romper las normativas implementadas para el COVID19. En nuestro programa televisivo Nº840 de esta semana vemos el uso del ecosonda en la pesca y navegación, el amigo y colaborador Oscar Enrique Suarez nos muestra y asesora sobre encarnes con bagrecitos, boguitas o sabalitos. Por último; mes de Agosto, mes de bagres amarillos en el Arroyo Brazo Largo. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de Youtube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Mes de Agosto mes de bagres amarillos en el arroyo Brazo Largo (Foto de archivo)



