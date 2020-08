Breves: Deportivas

P U B L I C



NUEVO DÍA DEL FUTBOLISTA El Día del Futbolista en Argentina se celebrará a partir del año próximo el 22 de junio en homenaje al segundo gol que Diego Maradona le convirtió a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Así ya no será más el 14 de mayo como ocurría hasta ahora, según decidió la AFA tras un pedido que hizo Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). La fecha actual evocaba otro gol inolvidable, el del delantero Ernesto Grillo en la victoria 3-1 de Argentina sobre Inglaterra el 14 de mayo de 1953 en el estadio Monumental. CAMPAÑA YA NO ES ROJO Independiente de Avellaneda confirmó ayer la rescisión de contrato del arquero uruguayo Nicolás Campaña, quien se mantuvo firme en su salida por "supuestos impagos de salarios", según alegó el Rojo en un comunicado. "Esta decisión no solo va en contra de los intereses del club que siempre le ha abierto las puertas al jugador para poder desarrollar su carrera profesional y consolidar su vínculo con todos los socios, hinchas y simpatizantes, sino que además resulta absolutamente improcedente debido a que Independiente ha cumplido con todos los pagos, conforme a los acuerdos alcanzados, tanto a nivel individual como a nivel grupal, y las disposiciones de la FIFA durante el actual contexto de pandemia", agregó la institución. PSG LO DIO VUELTA Cuando parecía que su sueño de coronarse a nivel europeo se moría nuevamente, Paris Saint Germain resucitó y en 150 segundos dio vuelta el partido que perdía 1-0 ante Atalanta. Con goles de Marquinhos (a los 44 del ST) y Eric Choupo-Moting (a los 47), el conjunto francés se impuso 2-1 y avanzó a las semifinales de la Champions League. En el PSG, Mauro Icardi fue titular; y Leandro Paredes ingresó en el ST; mientras que Ángel Di María no jugó por estar suspendido. En tanto, en Atalanta, Alejandro Gómez estuvo desde el inicio y José Luis Palomino entró en el ST. Los Cuartos de Final, que se desarrollan en Portugal, continuarán hoy con el choque entre Atlético de Madrid y Leipzig (16.00, Fox Sports), cuyo ganador será rival del PSG. Mañana, en tanto, será el turno de Barcelona vs Bayern Munich; y el sábado se cerrará esta instancia con el duelo entre Manchester City y Lyon. MLS: PORTLAND CAMPEÓN Portland Timbers se coronó campeón del certamen que la Major League Soccer (MLS) desarrolló en la "burbuja" de Orlando. Con Diego Valeri (capitán) y Sebastián Blanco como titulares (y Tomás Conechny entre los suplentes) venció 2-1 a Orlando City gracias a los goles de Larrys Mabiala y Dario Zuparic (el uruguayo Mauricio Pereyra había anotado el transitorio empate para el subcampeón). BRASILEIRAO: FECHA 2 Ayer comenzó la segunda jornada del campeonato nacional de Brasil: Atlético Mineiro (dirigido por Jorge Sampaoli), que venció 3-2 a Corinthians; y Paranaense, que superó 2-1 a Goias, son líderes con 6 puntos. Este miércoles también jugaron: Bragantino 1-1 Botafogo; Bahía 1-0 Coritiba; Goianiense 3-0 Flamengo, Fluminense 1-1 Palmeiras y Ceara 1-1 Gremio. Hoy se completa la fecha con los duelos San Pablo vs Fortaleza, Internacional vs Santos y Vasco da Gama vs Sport Recife. LOS PUMAS, HABILITADOS El Gobierno nacional exceptuó del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio a los miembros de la Selección de Rugby para que puedan entrenarse de cara al Rugby Championship, que se disputará en Nueva Zelanda entre noviembre y diciembre. La Decisión Administrativa 1450/2020 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señala que los entrenamientos "deberán cumplimentarse de acuerdo a lo dispuesto en los protocolos de actuación para la prevención y control de coronavirus (Covid-19) elaborados para la reanudación de los entrenamientos deportivos de rugby".



Breves: Deportivas

13 de Agosto de 2020

