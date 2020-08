Lo aseguró la secretaria de Salud municipal, Cecilia Acciardi. Reveló que el Municipio pidió asistencia a laboratorios por afuera de la red provincial. La secretaria de Salud municipal, Cecilia Acciardi, confirmó este jueves en conferencia de prensa que la velocidad de respuesta ante el envío de test confirmatorios de COVID-19 es "mejor" que la semana anterior, lo que ha evitado que se siga ampliando la cantidad acumulada de casos sospechosos. Esta agilización de los procedimientos de laboratorio, señaló la funcionaria, no vendría dada solo por una adecuación de la red de asistencia provincial, sino también porque el Municipio solicitó apoyo a otras instituciones de la región. "Estamos en esta semana tratando de resolver esta dificultad que se planteó en la Provincia, un poco como consecuencia del momento epidemiológico que estamos viviendo, donde hay mucha más necesidades de hisopados y muchos más positivos. Estamos en un momento de aumentos de casos en la Provincia y el país, y los laboratorios tienen sus limitaciones físicas y de recursos humanos. Con lo cual, nosotros tuvimos un tope de muestras esta semana", explicó Acciardi en contacto con la prensa local. Y continuó: "(Desde Provincia) nos plantearon que era un problema provisorio, que lo iban a resolver la semana entrante, que iban a sumar tres laboratorios nuevos. Pero la realidad es que el Municipio se está haciendo cargo de resolver el análisis no solamente al paciente carenciado: hay muchas obras sociales que no han tenido convenios con laboratorios privados, con lo cual hisopados de pacientes como los de IOMA los estamos procesando a través de laboratorios públicos. Esto termina recargando la cantidad de muestras que mandamos y eso llevó a que tengamos que buscar salidas, soluciones o laboratorios alternativos". Tras estas gestiones, Acciardi manifestó que "esta semana estamos con mejor respuesta que la semana anterior", pudiendo el Municipio haber colocado para análisis "todo hisopado que entró desde el Hospital y algunos desde instituciones privadas". "Hemos pedido ayuda a otros laboratorios hasta que Provincia pueda resolver el problema", insistió la titular de la cartera de Salud, quien recordó que los centros médicos no pueden negarse a realizar hisopados siempre que un paciente cumpla con el criterio para ser considerado caso sospechoso. "Las muestras se están resolviendo donde encontramos respuesta hasta que la Provincia se acomode", finalizó.



Acciardi reitero la importancia de no relajarse en este momento.



Análisis confirmatorios Covid-19:

Esta semana la velocidad de respuesta es "mejor" que la anterior

