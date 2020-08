Y casi la mitad fueron destinadas a pacientes no relacionados con infección por coronavirus. Desde el Municipio remarcaron que están preparados para ampliar la oferta disponible de ser necesario. Las camas de internación con médico asignado se están acabando en el Hospital Municipal San José: autoridades sanitarias locales confirmaron ayer que hoy solo quedan disponibles el 20 por ciento, debido al aumento de casos de COVID-19 pero también de otras patologías. "Tenemos una importante ocupación, quizás un poco más alta que la Provincia en general", reconoció este jueves Cecilia Acciardi, secretaria de Salud, quien aclaró de todos modos que el Municipio están en condiciones "de poder ampliar" la cifra de camas de internación disponibles "si se tiene la necesidad". "Tenemos toda la capacidad para dar respuesta, pero eso no tiene que relajarnos y bajar la responsabilidad, porque puede llegar a pasar lo que pasó en otros lados", manifestó, haciendo referencia a eventuales rebrotes. En ese sentido, exhortó a seguir los esfuerzos de aislamiento social: "Nosotros estamos sosteniendo los cuidados desde muy temprano y este es el peor momento para relejarnos. Si se hizo un montón de esfuerzo, tenemos que tratar de no dejar de ser responsables para no colapsar el sistema. La idea es que a nadie la falte la cama cuando la requiera". Este martes las autoridades locales y la empresa Tenaris inauguraron un nuevo módulo hospitalario que sumó 9 camas de internación al área de clínica médica. Además, trabajos de refacción en el techo del pasillo conector entre la Guardia y Maternidad permiten ahora disponer de una espacio acondicionado para instalar más camas. "En este momento, las camas de internación que tenemos con médicos está creciendo pero no solo con pacientes que contrajeron el virus, sino que también con aquellos que sufren infartos, accidentes de tránsito, en otras patologías y situaciones", enfatizó Acciardi.



Covid-19:

El Hospital tiene el 80 por ciento de las camas de internación ocupadas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar