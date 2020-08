Las personas sospechosas de Covid-19 no deben ir a trabajar ni circular por la calle

Desde la Secretaría de Salud del Municipio recordaron que si un trabajador de cualquier empresa posee síntomas vinculados al Coronavirus debe concurrir a un médico. Desde la Secretaría de Salud del Municipio informaron que aquellas personas que son casos sospechosos de Covid-19 no deben asistir a sus lugares de trabajo ni circular por la calle. Además, sostuvieron que si un empleado de una empresa posee síntomas vinculados al Coronavirus (dolor de garganta, tos, fiebre, vómitos o diarrea) debe acudir a una consulta médica ya sea en una institución pública o privada. En este sentido, la titular del área, Cecilia Acciardi, solicitó a las compañías responsabilidad ante cualquier caso positivo o sospechoso ya que uno puede contagiar al resto del equipo de trabajo. En conferencia de prensa, la secretaria de Salud recalcó también que el sistema sanitario público de la ciudad sigue los protocolos impulsados por los ministerios de Salud de Nación y Provincia con el objetivo de minimizar los la propagación del virus. En tanto que la subsecretaria, Eleonora Penovi, reiteró que "una vez que el paciente se considera caso sospechoso, es decir que realizó un hisopado, no puede concurrir a trabajar ni circular por la calle, debe esperar el resultado aislado en su domicilio". Y agregó: "Si ese diagnóstico es confirmatorio, el paciente deberá continuar en aislamiento para prevenir contagios, mientras que, si el caso es descartado, puede hacer vida normal". "Cada persona con síntomas tiene una viremia alta, es decir que, es muy contagiante para el resto de la población. Por ello, es fundamental que se mantenga el aislamiento para transcurrir la enfermedad de una mejor manera y evitar que otros se contagien". Sobre las empresas, Penovi aseguró que "la mayoría de está trabajando muy bien con los protocolos vigentes, pero lamentablemente otras no tanto". No obstante, explicó que todos los trabajadores que hayan tenido contacto estrecho con un compañero positivo de Covid-19, deben ser aislados; y si sucede esto es porque no se cumplieron las medidas de bioseguridad, tales como el distanciamiento social de más de un metro y medio, el uso de tapaboca constante y el lavado de manos frecuente. Por último, Penovi recordó que el uso de la máscara de protección facial solo no sirve sino que hay que complementarla con la utilización del tapaboca para que la medida de prevención sea eficaz.



Subsecretaria de Salud municipal, Eleonora Penovi.



Las personas sospechosas de Covid-19 no deben ir a trabajar ni circular por la calle

