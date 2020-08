Fue ayer pasado el mediodía, cuando se puso en rojo el semáforo del Arco. Una vez más, las filas que provoca el semáforo de Av. Varela y Del Pino fue partícipe necesario de un accidente. En esta oportunidad, ayer pasado el mediodía, la joven conductora de una Honda Wave roja no llegó a frenar cuando se detuvo la camioneta que se encontraba delante suyo. Así, junto a su acompañante, ambas cayeron al asfalto con la moto luego de impactar contra la parte trasera del vehículo. Ambas sufrieron golpes que aparentemente no revestían mayor gravedad pero, aun así, una de ellas fue trasladada preventivamente hasta el Hospital San José por un móvil del SAME.

A una de las chicas le inmovilizaron el cuello y luego la trasladaron hasta el Hospital.

No alcanzó a frenar y terminó en el Hospital

