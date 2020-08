ALLANAMIENTOS POR ESPIONAJE El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ordenó allanar la cárcel de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en búsqueda de pruebas para determinar si existió durante el macrismo espionaje político a entonces ex funcionarios kirchneristas detenidos en su mayoría por hechos de corrupción. La orden del juez, que delegó el operativo en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluye la búsqueda de pruebas para comprobar si existió espionaje sobre Lázaro Baez, Cristóbal López, Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Oscar Chueco, Víctor Alejandro Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Juan José María Olazagasti, Fabián De Sousa, Rafael Enrique Llorens, Daniel Pérez Gadín, Carlos Kirchner, Gerardo Luis Ferreyra, Claudio Minichelli, Atanasio José Pérez Osuna, Juan Pablo Medina, Cesar Milani, Nelson Javier Lazarte, Enrique Omar Suarez, y Rafael Resnik Brenner. "Las declaraciones de los testigos de identidad reservada permitieron visualizar la posible existencia de un mecanismo de recolección de información relacionada con las personas alojadas en los dispositivos IRIC", sostuvo la fiscal Cecilia Incardona. CÚPULA DENUNCIADA La cúpula de CAME fue denunciada en las últimas horas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por el presunto manejo irregular de fondos destinados al fortalecimiento y capacitación de sus entidades asociadas. El expediente N° 3.113.141 se tramita en la IGJ contra CAME tras una denuncia presentada por el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Humberto Salas, por la supuesta "administración, distribución irregular y desvío de fondos" del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por la suma de 353 millones de pesos. De acuerdo con Salas, la asignación de esos fondos a federaciones y cámaras asociadas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se habría realizado "en forma absolutamente irregular". Salas argumentó que el Consejo Directivo de CAME, integrado por 90 consejeros, es el que debe tomar las decisiones que conciernen a la entidad y encargarse de la distribución de los fondos recibidos por el INACAP. INFLACIÓN SEGÚN INDEC La inflación de julio registró un aumento del 1,9%, por debajo de las estimaciones privadas, y elevó el alza de precios minoristas al 15,8% en los primeros siete meses del año, informó el INDEC. Tras la suba de julio, el aumento de los precios minoristas en los últimos doce meses fue del 42,4%. La medición, de alcance nacional, se ubicó por debajo de los pronósticos de la mayoría de las consultoras privadas, que habían proyectado un alza por encima del 2% para julio. El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza del 1,3%, y el que más subió fue Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, con un aumento del 3,9%. Le siguieron Prendas de Vestir y Calzado, con un alza del 3,3%, y Recreación y Cultura, que también verificó un incremento del 3,3% respecto del mes anterior. MODIFICACIONES EN EL IFE El Gobierno introdujo modificaciones para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con el fin de "fortalecer la llegada a los sectores más vulnerables" de ese beneficio, vigente desde abril. El IFE -cuyo tercer pago comenzó a realizarse esta semana- abarca a casi 9 millones de personas, sobre todo desocupados o trabajadores de la economía informal, que perciben 10 mil pesos por parte del Estado Nacional para mitigar los efectos de la pandemia en la actividad económica.



14 de Agosto de 2020

