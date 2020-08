"Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto Nº 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2º del texto", señaló Gustavo Bellanger. La ANSeS realizó algunos cambios sobre quiénes puede cobrar el bono extraordinario de $10 mil, del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que comenzó a otorgarse este lunes 10 de agosto a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE). Según explicó el jefe de la UDAI Campana, Gustavo Bellanger, la resolución publicada esta semana tiene como finalidad "poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones". En ese sentido, Gustavo Bellanger recordó: "las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto Nº 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2º del texto". Además, señaló que cuando "el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus progenitores registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente."

Bellanger aclaró que también se modificó el criterio para solicitantes menores de 25 años.



Los presos no cobrarán el IFE

