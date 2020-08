P U B L I C



Sr Director de La Autentica Defensa: En una especie de catarsis personal deseo dar a difusión una problemática que me toca atravesar por estos días, aunque pienso que no debo ser el único que la sufre. Resumiendo: Solicito el alta de suministro del servicio eléctrico, para poder abrir mi emprendimiento comercial, (con todo lo que implica un comienzo por estas épocas) a la empresa EDEN S.A. el día 15 de Julio 2020. Todo esto vía mail, ya que las oficinas no están atendiendo al público en nuestra ciudad. Presento toda la documentación solicitada recibiendo respuesta positiva, la cual se derivaba para seguir con la gestión comercial a otra área. Con el transcurrir de los días y a la espera de la confirmación del alta, comienzo a realizar múltiples llamados al 0810….La verdad que la atención telefónica fue buena y comprendían mi situación pero sin ninguna certeza sobre el trámite en sí. Y así llegamos hasta hoy en día, casi ya un mes de espera a que la empresa EDEN me de una respuesta, sin poder abrir para trabajar, pagando alquiler, trámites municipales, AFIP, inscripción monotributo, ETC, ETC. Sera posible que alguien se ocupe de arbitrar los medios necesarios para que las oficinas de EDEN S.A., siendo el servicio eléctrico algo esencial en nuestra vida diaria y más para trabajar, comiencen a atender al público con los cuidados correspondientes. ¿Creo que estamos en fase cuatro? Muchas Gracias. Sergio Aníbal Echave DNI: 24938015





Correo de Lectores:

Comiencen a atender al público, con los cuidados correspondientes

Por Sergio Aníbal Echave

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar