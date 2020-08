El reconocido médico y Concejal del Frente de Todos-PJ acompañó el anuncio del Presidente Alberto Fernández sobre el importante avance para superar al virus. Sin embargo, advirtió que "todavía faltan muchos meses para controlar la pandemia, aún teniendo la vacuna". Reivindicó el rol de científicos y trabajadores de la salud.

Tras el anuncio de la producción argentina de una de las vacunas contra el Coronavirus, el profesional de la salud y Concejal del Frente de Todos-PJ, Rubén Romano, felicitó el logro y destacó el rol del Gobierno Nacional ante la pandemia.

"Ha sido fundamental el compromiso y la responsabilidad con la que se ha encarado esta situación, a través de decisiones pero también dotando de recursos al sistema sanitario desde el inicio de la pandemia. Este esfuerzo de los gobiernos nacional y provincial para contener la crisis, tanto sanitaria como económica y social que atraviesa el país, fue acompañado por el sacrificio de millones de ciudadanos para restringir la circulación viral hasta poder dar con una solución definitiva. Hemos dado un gran paso, y siento que la producción nacional de la vacuna contra el COVID-19 es un logro de todos" afirmó el edil.

No obstante, Romano pidió no relajarse y continuar con el cuidado preventivo. "No debemos descuidarnos y hay que dar continuidad a las medidas preventivas. Faltan muchos meses para controlar la pandemia, aún teniendo la vacuna".

Y resaltó su sentimiento de "orgullo por nuestros científicos, por todo el personal de la salud. Y por supuesto, destaco cómo el Gobierno se manejó ante esta problemática. Basta comparar con otros países donde se minimizó el riesgo del Coronavirus, o se privilegió la situación económica por sobre la sanitaria, y hoy en día se encuentran ambas en una delicada situación. La clave es seguir haciendo el esfuerzo todo lo que sea necesario".

Por último, y respecto a la vacuna que se producirá luego del acuerdo firmado con anterioridad por el Gobierno, la universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca, el profesional afirmó: "sabemos que la sustancia activa de la vacuna se encuentra en la fase 3, concluyendo casi la etapa de prueba para comenzar con una producción inicial de 150 millones de dosis, que abastecerán además a los países de Latinoamérica. Esta sí es una manera de incluirnos en el mundo, que vuelve a tener en cuenta a la ciencia argentina, gracias a un Estado que ha apostado nuevamente a su desarrollo científico, y fundamentalmente a la salud" concluyó Romano.