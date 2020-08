Esta propuesta innovadora comenzó hace un tiempo atrás. Serán distribuidos en distintos comedores y merenderos de Campana. Es de público conocimiento que en el contexto que se está atravesando, este año no sería posible llevar a cabo los festejos habituales por el Día de la Niñez, fue entonces que La Agrupación Jorge Varela, quien lleva como referente a María Eugenia Giroldi, propuso poner en valor la cultura y la educación, pensando en un proyectó "que no solo lleve como protagonistas a las y los niñxs y adolescentes de nuestra ciudad, sino que también, ellxs puedan compartir un momento en familia". Por esto, se convocó a la ciudadanía a colaborar en la donación de libros infantiles y juveniles, ya sean nuevos o usados en buen estado. Y la respuesta fue increíble, se logró recaudar más de 500 libros, que serán distribuidos en distintos comedores y merenderos de Campana. Respecto a esto, María Eugenia refirió: "Queremos agradecer a cada vecina y vecino de la ciudad de Campana que se comprometió y colaboro con este proyecto, es un momento muy difícil para todos, pero más aún para nuestros niños y adolescentes. Por eso no queríamos que su día se nuble aun más y decidimos a pesar de todo homenajearlos. Este proyecto no solo es innovador para la labor militante, ya que viene a cambiar lo habitual y repetitivo, nos permite visibilizar la importancia de la lectura y escritura, nos permite incentivar a los chicos. Uno piensa "es un libro", pero ese simple libro en muchos hogares va a permitir compartir un momento en familia pidiendo a alguien que se lo lea o tan solo mirando las imágenes, tal vez será la primer lectura de alguno de los chicos y sin lugar a duda ese simple libro, seguirá siendo pilar primordial que recuerde el derecho a una vida digna, inclusiva y equitativa".









Desde Agrupación Jorge Varela:

Logran recolectar más de 500 libros para entregar en el Día de la Niñez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar