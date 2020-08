"Va trabajar por la igualdad de derechos de nuestro país y de toda la región", expresaron sobre el rol que va a desempeñar quién será el embajador argentino en la Organización de Estados Americanos. Por su parte Raimundi ya adelantó que "vamos a defender las democracias en América Latina y nuestros derechos en Malvinas". Desde esta semana Carlos Raimundi se encuentra en Washington ocupando su lugar como embajador argentino en la Organización de Estados Americanos. El ex diputado y referente del Frente Grande dentro del Frente de Todos, fue nombrado oficialmente como representante del país en el órgano internacional el 13 de mayo último, por medio de un decreto del presidente Alberto Fernández, luego de que el Senado aprobara su pliego. Desde el Frente Grande Campana destacaron la importancia de su designación y anticiparon que "Va trabajar por la igualdad de derechos de nuestro país y de toda la región", además añadieron "No tenemos dudas que va a representar muy bien a todas y todos los argentinos, no va a permitir que se pasen por arriba los derechos de los pueblos latinoamericanos". Es importante que se haga respetar la autodeterminación de los pueblos, sin la injerencia de países extranjeros. No se puede permitir más amenazas contra la soberanía de los países latinos" agregaron desde el Frente Grande local. Por su parte Raimundi en diálogo con diferentes medios ya señaló que "Vamos a luchar por las democracias transparentes en el continente, y por la causa de la descolonización del Atlántico Sur, con la reivindicación de la soberanía argentina en las Malvinas, toda la plataforma continental y en la Antártida". "En la OEA se debe buscar la igualdad entre los seres humanos, y la igualdad en todo aquello en que debemos ser iguales, para que podamos partir de una plataforma similar de dignidad y derechos, y en eso estamos muy lejos todavía" en la región, expresó.



Carlos Raimundi se encuentra en Washington ocupando su lugar como embajador argentino en la Organización de Estados Americanos.



Desde el Frente Grande Campana:

Destacan la importancia de que Raimundi sea el representante en la OEA

