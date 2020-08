El Sindicato de Trabajadores Municipales y un gran sorteo por el Día del Niño

Será el martes, en la sede gremial de calle Ameghino y con transmisión digital. Participan todos los afiliados y no afiliados. El coronavirus nos va a hacer pasar un Día del Niño diferente. Pero no por eso va a ser una jornada con menos regalos. Así lo demuestra el sorteo que organiza el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana el próximo martes y con transmisión digital. Debido a las restricciones del aislamiento obligatorio, no será posible para la familia municipal celebrar el Día del Niño como está acostumbrada: con inflables, juegos, entretenimientos y regalos en el camping gremial. Sin embargo, este martes el Sindicato tiene planeado realizar un sorteo para agasajar a los hijos de afiliados y no afiliados. Para participar no hay que hacer absolutamente nada, ya que el concurso será entre todos los trabajadores empadronados en la lista de empleo oficial. Habrá en total nueve categorías: cinco para hijos de afiliados (0-1, 2-3, 4-5-6, 7-8-9 y 10-11-12 años) y cuatro para hijos de no afiliados (0-3, 4-6, 7-9 y 10-12 años). Entre los juguetes a sortear, se destacan bicicletas, triciclos y hasta un celular. El sorteo se realizará el martes 18 a partir de las 12 horas en la sede gremial de Ameghino y Colón, con la presencia de una autoridad de la Comisión Directiva y un integrante del Cuerpo de Delegados. Será transmitido a través de una plataforma digital que se dará a conocer en los próximos días. Los ganadores del sorteo serán informados sobre el día y horario en el cual retirar los juguetes. El Sindicato garantizará las condiciones de bioseguridad necesarias. "Lamento mucho que la situación que nos toca vivir no nos permita compartir con los hijos de la familia municipal un domingo en el camping como estábamos acostumbrados. Pero no nos olvidamos de los niños y por eso organizamos estos sorteos con premios más importantes que los habituales", expresó Carlos Barrichi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana.



El Sindicato de Trabajadores Municipales y un gran sorteo por el Día del Niño

