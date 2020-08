Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS - ANTEULTIMO DIA DEL AÑO Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Espejo, reflejo de la sociedad, la realidad, el entorno, última posibilidad de ordenar las emociones antes del gran cambio. Corta con la ilusión de las apariencias, para poder ver la verdad. DÍA 20 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 20 LIMI. 6TO DE LA TERCER SEMANA (AZUL) DE LA LUNA MAGNETICA DEL MURCIELAGO. DÍA LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR - PURIFICA. KIN 138 - ESPEJO 8, guiado por el VIENTO. Vibrando alto en el tubo vibracional, columna vertebral del Tzolkin. Esta Energía viene a reflejar la realidad que vivimos, en los otros, es el modo en que podemos darnos cuenta de lo que nos pasa. Cuando la realidad supera la ficción, ver en el otro lo que pasa, es la mejor manera de darnos cuenta como estamos y como queremos estar. Energía de corte, viene a influenciarnos para que cortemos con la idea que nuestra realidad siempre tiene que ser sacrificada. El espejo nos ayuda a cortar con el autoengaño. Hoy Espejo 8, guiado por el Viento, que nos da la posibilidad de comunicar lo que queremos y lo que no, nos trae una brisa fresca, que puede aportar un alivio, un aire nuevo a nuestro día a día. Comunicar lo justo, decir las palabras adecuadas. No dejemos que la Energía del Espejo potenciada en este día nos haga meter en la cueva, y deprimirnos, bajonearnos. No ponernos pesimistas es la tarea del día. Energía de corte, de basta, cambio de rumbo. Aprovechemos la vibra positiva y fuerte del espejo estando armónico y demos un corte a lo que no nos sirve, a lo que no nos gusta, a lo que nos hace mal. La Energía oculta de hoy es la Noche, que sabiéndola incorporar, nos dispone a ver la abundancia interior que tenemos y a poder sobreponernos de los miedos que nos impiden avanzar y poner fin a lo amargo de la vida. Energía buenísima para cortar con esos lazos que nos atan y no nos dejan avanzar. Cortar con la mala Energía. Día de la enseñanza, de la Educación y del consejo, ese que tanto estábamos esperando. Esta Energía bien encauzada levanta la vibra de los lugares y de las persona. Usémosla en nuestro favor!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

