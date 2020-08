Efemérides del día de la fecha, 14 de agosto

P U B L I C



DÍA DEL CEREALISTA Establecido por el Consejo Directivo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en este día se conmemora el primer embarque de trigo que partió al extranjero en el año 1926; asimismo, se reconoce la labor diaria de los cerealistas. Por otra parte, se pretende que la sociedad tome conciencia acerca de la importancia de la tierra como fuente de riqueza del país. FALLECE MARIANA BRISKI Mariana Marcela Briski nació el 14 de septiembre del año 1965 en Córdoba. Sobrina del actor Norman Briski y sobrina tataranieta de las actrices Paulina Singerman y Berta Singerman, Mariana estaba destinada a continuar con la tradición familiar. Su actuación en la obra "Pino verde" de José Pedroni, durante la secundaria, determinóque su camino continuaría en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires: "por suerte, en mi familia lo artístico nunca fue visto como una rareza, sino que siempre estuvo presente como algo natural. No sólo por aquellos que ejercen esta profesión -como el tío Norman-, sino a través del lenguaje familiar, ese de los juegos y los cuentos que me leían de chiquita." Antes de saltar a la fama en la televisión, la incipiente actriz creó junto a Sandra Monteagudo, futura compañera en "VideoMatch", el grupo under "Las Barbies." Debutó en la televisión con los programas "De la cabeza" (1992-1993) y "Cha cha cha" (1993-1997), en los cuales compartió elenco con Mex Urtizberea, Favio Posca, Alejandra Flechner y Vivian El Jaber. En el año 1994, empezó a formar parte de "VideoMatch" en los desopilantes sketches "Luna y Matilde" y "Las modelos." En el año 2001, actuó en "Poné a Francella" interpretando a Eleonora, la esposa de Arturo Petrocelli, en el sketch "¡Es una nena!" y a Marcela, esposa de Horacio, en "El hincha"; en éste último, el personaje de Guillermo Francella exclama "¡¿Para que la habré traído?!" En lo que respecta al teatro, la actriz protagonizó la obra "Diez minutos para enamorarse" y dirigió "Una historia para no dormir", "La bicha", "Rodolfo Alfredo el aviador" y "Caso Casandra." Después de tener a su hijo, retornó a los escenarios con "La del medio": "´La del Medio´ llegó después de un largo tiempo sin hacer teatro y por primera vez como mamá. Digamos que tenía ganas de hacer algo para divertirme, y en lugar de salir a tomar algo con amigos o armar cualquier programa de viernes a la noche, decidí montar un espectáculo propio, donde pudiera hacer y decir lo que quisiera desde un lugar de mucho placer, como es para mí el del escenario" le comentó a "La Nación." Por otra parte, actuó en las películas "Comodines" (1997), "¿Sabés nadar?" (2002), "No sos vos, soy yo" (2004), "Motivos para no enamorarse" (2008) y "Salsipuedes" (2012). Falleció en el año 2014 en Buenos Aires. RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CAMPEONATO METROPOLITANO 1975 Un día como hoy en el año 1975, River terminaba con la sequía de títulos y se consagraba campeón del Campeonato Metropolitano 1975. La última vez que "La Banda" había salido campeón había sido en el año 1957 bajo la dirección de José María Minella que logró el tricampeonato (1955, 1956 y 1957). En ese entonces, Ángel Labruna estaba al mando del equipo que tenía el desafío de terminar con la mala racha. El conflicto entre Futbolistas Argentinos Agremiados y la Asociación del Fútbol Argentino, por la demanda de un aumento salarial, desencadenó una huelga de jugadores profesionales antes de que se disputara la Fecha 37. La respuesta de la AFA fue tajante, los partidos se debían jugar igual. Esto provocó que los juveniles salieran al campo de juego y un adolescente de 17 años recién cumplidos, Rubén Norberto Bruno, le diera la victoria 1 a 0 ante Argentinos Juniors y el ansiado grito "River campeón." Labruna cumplió su promesa: "vengo a River para salir campeón".



Efemérides del día de la fecha, 14 de agosto

