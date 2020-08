Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del viernes, 14/ago/2020. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del viernes, 14/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: ”La nonna Violetta”: mucho más que cocinera Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Es de nuestra ciudad. Tiene 88 años y el canal TN difundió hace unos días en su segmento "Retratos en Cuarentena" lo que realizó esta abuela durante el aislamiento, quien incursionó en las redes sociales, y se convirtió en una influencer culinaria. La historia de la nonna Violetta llegó a TN y la Gente, en el marco de la iniciativa del "Retratos de cuarentena por Gabriel Rocca", porque su familia quería compartir la divertida manera que encontraron para pasar la cuarentena, e inmortalizar el momento con los retratos del prestigioso Gabriel Rocca. Violetta Fantini vive junto a su hija y sus dos nietas, en nuestra ciudad pero sus raíces están en Italia. Específicamente en el pueblo de Fossacesia, en la provincia de Abruzzo, al este de la costa italiana. De allí partió en 1954, a sus 22 años, con destino a la Argentina. Sin embargo, a pesar de tener que abandonar su tierra natal, las costumbres y tradiciones "tanas" se mantuvieron intactas. Violeta es quien cocina los fideos o ravioles para toda la familia. Entre hijos, nietos y bisnietos suelen juntarse hasta 13 personas. Hace unos días fue noticia ya que en cuarentena se animó a incursionar en las redes sociales, y así fue como nació "la nonna influencer". Sol, una de las nietas de Violetta, fue quien decidió comenzar a grabarla mientras cocinaba, para luego compartir el video con el resto de la familia, y de ese modo sentirse cerca, aunque sea de forma virtual. Su primer video publicado el 20 de junio ya supera las 3000 reproducciones. Para aquellos que quieran verla tiene que ingresar al canal https://bit.ly/LaNonnaVioletta "Le propuse la idea porque siempre le encantó cocinar, y más con todo lo que está pasando para que la pueda ver toda la familia y ella se distraiga. Todavía no lo podemos creer, es increíble cómo fue llegando a un montón de provincias y países" cuenta Sol en diálogo con La Auténtica Defensa. Lo que comenzó como algo familiar de a poco fue ganando popularidad en las redes sociales. "Al principio, la nonna no entendía muy bien lo que pasaba. Nosotras le contábamos lo que escribía la gente, y todas las muestras de cariño que le enviaban. Ahora está más canchera, está re contenta, se prepara para grabar, con su delantal y utensilios de cocina. ¡Quiere grabar siempre!", comenta Sol. A sus 88 años se convirtió en la nueva influencer de la cocina italiana. Los videos no sólo le permitieron volver a estar en contacto con la gente de Campana, sino que también fueron el canal para reencontrarse con sus familiares de Italia y Canadá. Los Fantini nunca imaginaron el éxito que tendrían los videos de la abuela Violetta. "Ella es vitalidad pura, siempre está a disposición de todos con su amor y sus comidas, a pesar de todas las luchas que tuvo en la vida nunca la vas a ver decaída, se aferra mucho a Dios y siempre está haciendo cosas que le gustan. Realmente es una persona maravillosa, muy graciosa y me alegra que todos puedan conocerla", cierra orgullosa su nieta.



La nonna Violetta - Tradición italiana de Pascua (La puppe)





La nonna Violetta





Retratos en Cuarentena por Gabriel Rocca RECETA DE FIDEOS DE LA NONNA VIOLETTA Cuando le preguntamos algún tip o consejo detalla "hay que trabajar muy bien la masa, bastante tiempo, también dejarla descansar, siempre poner dos huevos de más a lo que se necesita (eso siempre hago) y tener mucha paciencia para cocinar". La misma masa se puede usar para todas las pastas: ravioles, lasagna, etc. Para la masa: - 1 huevo por persona - 100 gr de harina por cada huevo aprox - un poquito de sal y aceite Integramos todo poco a poco, amasamos 10 minutos y dejamos descansar 15 minutos, después volvemos a trabajar la masa. Estiramos la masa del grosor que más nos guste y cortamos los fideos con la guitarra italiana, la máquina de fideos o con cuchillo. Salsa - Carne (paleta o rosbif) - un poco de agua, aceite y vino blanco - Una hojita de laurel - cebolla - 1 botella de tomate triturado - pimienta, orégano a gusto - 1 Cubito de caldo de verdura y 1 de gallina Primero ponemos a hervir la carne en el agua, aceite y vino blanco, junto con la cebolla y la hojita de laurel. Cuando la carne absorbe todo el líquido podemos agregar la botella de tomate triturado, el condimento a gusto y los cubitos de caldo. ¡Esta salsa queda perfecta para todas las pastas!

