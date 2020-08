Breves: Deportivas

ARZURA, AL MONUMENTAL Los seis futbolistas profesionales de River Plate que Marcelo Gallardo decidió no tener en cuenta se entrenarán en el Monumental a partir de los próximos días, luego de pasar por los testeos para detectar una posible infección de coronavirus, tal como dispuso la Asociación del Fútbol Argentino mediante su protocolo. Así, el campanense Joaquín Arzura y el ex Villa Dálmine, Alan Marcel Piccazzo, se entrenarán "aparte" junto a Carlos Auzqui, Iván Rossi, Matías Moya y Zacarías Morán Correa. LISTAS AMPLIADAS La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) autorizó ayer la ampliación en diez cupos de las listas de buena fe de todos los participantes de la Copa Libertadores (que se reanuda el 15 de septiembre) y la Copa Sudamericana (27 de octubre) como medida excepcional por la pandemia de coronavirus. Los clubes, entonces, podrán anotar hasta 40 futbolistas para tenerlos a disposición ante eventualidades en estos certámenes. HOY, BARSA VS BAYERN En la continuidad de los Cuartos de Final de la Champions League, que se está definiendo en Portugal, hoy será el turno del partido más esperado de esta instancia: Barcelona, con Leonel Messi, se medirá frente a Bayern Munich. El ganador de este encuentro, que se disputará desde las 16.00 y será transmitido por ESPN, jugará el miércoles en semifinales ante el vencedor de Manchester City vs Lyon (domingo 16.00) LEIPZIG SACÓ AL ALETI En el segundo duelo de Cuartos de Final de Champions League, el RB Leipzig venció ayer 2-1 a Atlético de Madrid y avanzó a las semifinales, instancia en la que se enfrentará el martes a Paris Saint Germain (que el miércoles superó 2-1 a Atalanta). MÉXICO: GOLES ARGENTINOS Por la cuarta fecha del campeonato mexicano, Necaxa venció 1-0 a Mazatlan con un tanto de Lucas Passerini, de penal; Atlético San Luis le ganó 2-0 como visitante a Tijuana con un gol de Nicolás Ibáñez; mientras que Pumas UNAM igualó 1-1 con Monterrey en un duelo que comenzó ganando Pumas con un penal de Juan Dinenno (goleador del certamen con 5), pero que luego empató Nicolás Sánchez, convirtiendo también desde los doce pasos. QUINTA EN URUGUAY La quinta fecha del Torneo Apertura de Uruguay, segunda jornada desde el reinicio, comenzará hoy con dos encuentros: Plaza Colonia vs Defensor Sporting y City Torque vs Danubio. HASTA SIEMPRE, TURCO Osvaldo "el Turco" Wehbe, uno de los grandes referentes entre los relatares radiales del fútbol argentino, murió ayer a los 63 años en su Río Cuarto natal, luego de más de dos semanas de internación tras sufrir un ACV. Un día antes, el miércoles, había fallecido Nelly Aída Winkler (88), quien fuera la primera periodista deportiva de Argentina y llegara a desempeñarse como rectora de la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

Breves: Deportivas

14 de Agosto de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar