Uno de los reclamos a Residencia Fénix tuvo un final feliz

Karen Lacuadra, la joven de 21 años que había renunciado hace casi un mes y no había podido cobrar su último sueldo, anunció que fue resarcida. "Primero que nada, gracias a ustedes (los medios) por las notas, el lugar y la importancia que le han dado a mi caso. Sin ustedes esto no hubiese sido lo mismo. Y segundo sí, he recibido mi pago. Nos contactamos con la directora, pudimos conversar, llegamos a un acuerdo y concretamos el pago", expresó Karen Lacuadra en las puertas de la residencia Fénix, mismo lugar donde había hecho conocer su reclamo diez días atrás. La joven de 21 años y mamá de dos niños había dejado de trabajar por decisión propia en la residencia a fines de julio, tras dos meses de servicio. Pero se encontró con que los responsable de la casa de cuidado de adultos mayores no le abonaban las últimas semanas trabajadas. Karen, junto a otras dos empleadas en situación similar, trasladaron su reclamo a la delegación local del Ministerio de Trabajo, donde les indicaron que la cartera laboral no podía intervenir ya que se trataban de contratos no formalizados. Sin embargo, la visibilidad que la joven le dio al caso le permitió llegar a un entendimiento y cobrar lo que le adeudaban. "También quisiera pedirles disculpas a los familiares de los abuelos que están dentro de Residencia Fénix por sus preocupaciones. Que se queden tranquilos. Y gracias a la gente que me ha pagado y, de vuelta, a los medios", expresó Karen tras el acuerdo. Y aclaró que el conflicto con su exempleador terminó: "Yo solamente reclamaba lo que me deben. Al cumplirse, se ha terminado mi reclamo". "Me quedo con la conclusión que esta situación me llevó a un límite que pensé nunca iba a tener que vivir, pero todo tuvo su solución. No fue en vano lo que hice: creo que de otra manera, no me hubiesen pagado", afirmó.

El reclamo realizado frente al asilo, cartel en mano, rindió sus frutos.





La joven de 21 años y mamá de dos niños había dejado de trabajar por decisión propia en la residencia a fines de julio.

VIDEO #Dato VIDEO Karen logró cobrar su sueldo pendiente del geriátrico Residencia Fénix. Pidió disculpas a los abuelos y familiares y agradeció que cobró su sueldo y al periodismo por acompañarla en su reclamo.

