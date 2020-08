Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del sábado, 15/ago/2020. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del sábado, 15/ago/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: Rezonificación del Tajiber: un mano a mano con el Apoderado Legal Juventud Radical de Campana en Zoom con concejales de la Primera Sección Electoral Trabajadores de la Construcción se manifestaron frente al Palacio Municipal Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Rezonificación del Tajiber: un mano a mano con el Apoderado Legal







Diego Martínez, apoderado la Compañía General de Fósforos, comenta los aspectos generales del proyecto que busca transformar una plantación forestal en una gran terminal multimodal. La zona urbana y el acceso a río. El Túmulo Campana y el Camino del Barranco. El proyecto se llama "CLIP Campana". Son 500 hectáreas que están sobre la rivera del Río Paraná. Entre las tierras de Trafigura, (donde funciona Petromining, terminal y depósito de combustibles de la marca Puma), y el Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos. Tiene unos 2200 metros de frente sobre el río Paraná, y a sus espaldas, otros 3000 metros sobre las vías del ferrocarril Mitre. Son las tierras conocidas como "El Tajiber", donde la Compañía General de Fósforos, de capitales españoles, hace décadas maneja una plantación forestal. A fines del año pasado, y en medio de una gran controversia que hoy continúa, se aprobó en el Concejo Deliberante su recategorización, que permite que ahí se instalen industrias de Categoría 3. "El expediente –señala Diego Martínez, apoderado la Compañía General de Fósforos- para este desarrollo fue abierto hace 6 años, pero en los últimos 2 años estuvimos trabajando muy intensamente con la oficina de Obras Públicas de la Municipalidad de Campana para aspirar a la rezonificación. Una vez que fuimos cumplimentando los diferentes requerimientos y lo ajustamos, durante el año pasado lo presentamos en al Consejo Urbanístico Ambiental (CUA) que está integrado por los partidos políticos con representación parlamentaria y diferentes entidades de la ciudad como lo son el Colegio de Arquitectos, el de Martilleros, Ingenieros, Abogados, la Cámara de Comercio e Industria, etcétera… Ahí también comenzó un ida y vuelta por escrito con expediente propio". ¿Y cómo fue ese ida y vuelta? Nosotros habíamos hecho en principio un proyecto de neto perfil industrial, porque si lo vemos por su ubicación estamos hablando que sería el primer puerto de la Hidrovía Paraná- Paraguay, hablando en términos geográficos. No hay nada antes, aguas abajo, salvo el muelle desgasificador de Escobar. Nosotros estamos sobre la Curva del Hinojo, donde arranca el corredor. ¿Cuál es el objeto de la dársena en el proyecto? Durante el estudio de factibilidad, en Vías Navegables nos explicaron que no podemos usar todo el frente sobre el río, porque justo estamos en el codo de la Curva del Hinojo. Entonces, esa extensión de amarre que tuvimos que ceder, la suplementamos con la futura dársena. ¿Y el espejo de agua casi sobre el límite con el Parque Nacional? Eso lo pensamos en el sector urbano del proyecto y es fruto del proceso de intercambio y ajustes que tuvimos con los integrantes del Consejo Urbanístico Ambiental de Campana. Durante todo ese ida y vuelta que tuvimos, nos dijeron que teníamos que hacer una sectorización decreciente en cuanto al impacto. Entonces, vamos de mayor a menor, desde el sector vecino a Trafigura, hasta el sector vecino al Parque Nacional, que tiene una característica urbana. Entonces, la mitad del proyecto es más industrial, y la otra mitad es más de logística. Luego ese canal tiene un perfil turístico, para que los vecinos tengan acceso al río, o incluso poder bajar una embarcación de esparcimiento. Pegado a eso, dejamos un buffer de 30 hectáreas forestadas, vecina al Parque Nacional. De hecho, a futuro podría ser un ingreso alternativo al Parque Nacional. Es más: de este acceso público al río, se podría construir un camino costero hasta la balsa de Otamendi que cruza a la isla, y así reemplazar el camino actual que al estar sobre elevado, divide al Parque Nacional violentando la mecánica del humedal. De hecho, todo ese frente sobre el río entre nuestro terreno y la balsa no es parte del Parque y son terrenos del Estado. Entiendo que está previsto que alguna vez reciba mejoras y sea habilitado como otra gran costanera, camping, etc. Son más de 2000 metros sobre la costa. Entonces, como te decía, en ese ida y vuelta dejamos una zona de "buffer" que donamos a la municipalidad, que es 5 veces superior a la que la normativa dice que tenemos que ceder. ¿Hubo otras concesiones por parte de ustedes? Muchísimas. Pero no lo llamaría concesiones, no es que nos doblaron el brazo o nada parecido. Fue un intercambio constructivo. Nosotros arrancamos con una propuesta inicial, se nos fueron pidiendo cosas y fuimos ajustando. De todo ese ida y vuelta, una cuestión relevante, estratégica diría, es la traza alternativa al futuro Camino del Barranco, por donde tendría que salir todo o gran parte del el tráfico pesado de la ciudad y así evitar el embudo o congestión de la rotonda de Mc Donald’s. ¿Y cómo es eso? Cuando en 2018 se renovó el contrato con AUSA, el concesionario de la Ruta 9, como parte del acuerdo el gobierno nacional le pidió 15 obras. Dos son en Campana: la redefinición de la rotonda de Mc Donald’s y una salida para el tránsito pesado, que va por el Camino del Barranco que arrancaría, paralelo a las vías, desde la barrera de la 6 de Julio hasta la altura de Otamendi. Pero esa traza original tiene dos problemas a sortear. Uno es un retome sobre las vías, donde en muy pocos metros hay una diferencia de como 15 metros de altura, lo cual es inviable así como está. Es realizable, claro, pero es impedimento. El otro inconveniente, siempre hablando del camino original, es que para respetar su traza se necesita expropiar terrenos de Minoridad y Familia. Pero además esos terrenos, sobre la barranca, fueron ocupados. Entonces, hay que expropiar, sacar gente, y además porque es zona urbana hay que hacer una calle paralela o colectora para vehículos livianos. Todas estas cuestiones, pararon el tema del camino y la municipalidad nos contactó. El resultado es que estaríamos cediendo otras 13 hectáreas, que es todo nuestro frente sobre las vías, para que pase el camino de tránsito pesado y se pueda concretar. Es algo que incluso está avalado por Vialidad Nacional. Y mientras todo eso suceda, ¿Por dónde saldrían los camiones? Estamos a 300 metros de la entrada a Trafigura. El camino está, habrá que consolidar eso, pero salida tenemos. No es un problema para nosotros, pero sí es importantísimo en términos estratégicos para Campana que esa obra del Camino del Barranco se concrete. ¿Por ahí no está el Túmulo Campana? También es un tema que generó resistencia. Es verdad, y creo que generó resistencias porque nadie leyó el expediente. Hay un estudio realizado por el CONICET pedido por nosotros para atender ese tema también. Son unos 3 mil metros. Ellos marcaron las coordenadas, y nosotros no sólo cedimos ese sector de relevancia histórica y arqueológica, sino que duplicamos la superficie delimitada por el CONICET. Hoy eso, el Túmulo, no tiene ninguna protección ni señalización. Como parte del proyecto se lo va a señalizar y alambrar perimetralmente para protegerlo y preservarlo. Después, el estado nacional o municipal, no sé, verá qué mejoras o cómo desarrollar el lugar o no. Todo eso está en el expediente. No son cosas dichas en el aire. Hasta aquí suena todo razonable. Pero cualquiera le puede decir que está destruyendo humedales… Entendemos que no es así. Ese sector, el Tajiber, todos lo saben, es una plantación forestal de la Compañía General de Fósforos. Tierras que fueron plantadas para ser desforestadas. Ahora no está activa, pero lo cierto es que, si alguna vez esto fue un humedal, hace muchos años que ya no lo es. Tampoco es verdad que en esas tierras se encuentre el Venado de las Pampas o Ciervo de los Pantanos. Que yo sepa, en los últimos 20 años, nadie ha visto alguno aquí, según nos cuentan los empleados que viven en esas tierras. De hecho, no son tierras inundables ni nada que se le parezca. Son tierras secas desde hace décadas y décadas: siempre tuvo una zonificación industrial agropecuaria, con una plantación para producir madera de forma intensiva. Es más, lo interesante de que esté todo forestado, es que entre las diferentes zonificaciones desde el momento cero van a tener barreras ambientales o "buffers" con árboles de entre 10 y 20 años de edad como mínimo. Perfecto, pero de clase 3, ¿Qué vendría? ¿Más depósitos de combustible? De ser así, estarían pegados a Trafigura y no cambiaría demasiado el panorama. Pero también puede ser alguna que venga una manofacturera, logística, granos… siempre decreciendo hacia el sector vecino al Parque Nacional, claro. De vuelta: entre una punta y la otra son 3 kilómetros y medio. También puede venir un operador ferroviario y el proyecto se transformaría en multimodal: agua, ruta, y vías. No todo es por ruta: a veces el costo de flete baja singularmente si es por tren. Muchas voces señalan que esto se trata de un gran negocio inmobiliario. Incluso esta semana un político local señaló que con la rezonificación, la hectárea pasó de valer de entre 20 o 50 mil dólares a 500 mil. Y calculaba una cifra final de 250 millones de dólares. (Ríe) Me encantaría que sea así… si me consigue el 10% de eso, cierro trato ya. Firmamos la semana que viene. Pero lo que subyace en el imaginario de los vecinos es que esta rezonificación es un gran negocio en desmedro del ambiente. Sí, por supuesto que es un negocio y a eso nos dedicamos. Y los aspectos ambientales están previstos. Pero acá no hay especulación: estamos hablando de inversión extranjera, de crear puestos de trabajo. La mayor parte de los interesados son empresas que ni siquiera tienen operaciones en nuestro país. Gente que quiere importar y exportar desde la Argentina. Esto es crecimiento. Por ejemplo, hay unos 20 millones de toneladas de granos anuales que sería mejor sacarlas por Campana que por Rosario, por una simple cuestión de costos. Sí, pero esa no era la pregunta… Previo a la votación de la rezonificación, concejales de la oposición incluso hablaron de cohecho. Concretamente: que ustedes coimearon gente para que esto salga. No me puedo hacer cargo de las barbaridades que se dicen. Incluso se llegó a decir que uno de nosotros era pariente del Intendente Abella… La verdad es que nunca nadie nos pidió un centavo. Sí nos pidieron, además de todos los ajustes que mencioné, que la gente de Campana tenga prioridad para trabajar lo cual es super atendible y razonable. Hablando de trabajo, ¿De cuántos puestos estamos hablando? Por un lado están las obras propiamente dichas, que van de menor a mayor y daría empleo a miles, obviamente la gran mayoría gente de la UOCRA. Pero con todas las terminales andando, calculamos que se crearán al menos 2 mil puestos fijos de trabajo.

“Con todas las terminales andando, calculamos que se crearán al menos 2 mil puestos fijos de trabajo", señaló Diego Martínez, apoderado la Compañía General de Fósforos.





Mirando hacia el río, las tierras limitan con una terminal de combustibles de Trafigura y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.



Rezonificación del Tajiber: un mano a mano con el Apoderado Legal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar