Así lo informó la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio a raíz del feriado al conmemorarse el paso a la inmortalidad del General San Martín. Se solicita no retirar los residuos de los domicilios. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informa que este lunes 17 no habrá recolección de residuos atento a que se declaró feriado nacional con motivo de conmemorarse el paso a la inmortalidad del General San Martín. Conforme a ello, se solicita a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad. Agrotécnica Fueguina retomará el servicio con normalidad el martes 18. PODA Desde la misma dependencia municipal recuerdan a su vez que está prohibida la poda sin autorización y hay sanciones para quienes no lo cumplan. También serán multados aquellos vecinos que no respeten los procedimientos para la recolección de ramas y su disposición. Es decir, los montículos no deben superar el metro cúbico por frentista. Los trámites correspondientes para solicitar permiso de poda extracción de árboles y/o recolección de ramas se realiza a través del CeMAV, enviando un mail a mesadeentradas20@campana.gov.ar ó mesadeentradas2020@campana.gov.ar





Este lunes 17 no habrá recolección de residuos

