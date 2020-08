Juventud Radical de Campana en Zoom con concejales de la Primera Sección Electoral

Fue organizado junto con la Juventud Radical de Escobar. La reunión virtual contó con más de 90 personas. En representación de Campana estuvo como oradora la concejal Karina Sala. La Juventud Radical de Campana, en coordinación con colegas de la ciudad de Escobar realizaron una nueva videoconferencia con concejales pertenecientes a distritos ubicados dentro de la Primera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires. Por Campana, participó la concejal oficialista Karina Sala. También estuvieron presentes los ediles Fernando Casset (Luján), Francisco Pin (General Rodríguez) y Silvia Braghi (Suipacha). Además, también fueron invitados el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Sebastián Salvador, Martín Borrazas (presidente de la JR provincial), Luciano Rippol (secretario general) y Alejandro Federico (intendente de Suipacha). Los 4 concejales que participaron de la charla por Zoom abordaron temas como el funcionamiento de sus respectivos HCDs y la realidad de la pandemia de COVID-19 en cada uno de sus distritos. También se expresaron sobre la implementación de la Ley Micaela y economía local. "La Juventud Radical hace tiempo que viene jugando un papel trascendental en la política", remarcó Augusto Castro Sala, presidente de la Juventud Radical Campana. Y agregó: "Demostramos que con nuestra militancia nos sobra capacidad para ocupar lugares de relevancia y decisión y no solamente para abrir los comités y doblar boletas". "Hablé del trabajo que estamos realizando desde la Juventud Radical de Campana; fuimos la única juventud de nuestra ciudad que desde que se decretó el aislamiento, duplicó el trabajo social que veníamos haciendo en los barrios y a las familias que están pasando un momento complicado", aseguró. Para Castro Sala, "el radicalismo nos enseña que debemos estar en los momentos difíciles al pie del cañón y eso los y las jóvenes radicales lo sabemos muy bien y en este tiempo de la historia no fue la excepción y estuvimos a la vanguardia de muchos". Por su parte, la concejal Karian Sala dijo que "el trabajo que viene realizando la JR desde el minuto uno nos llena de orgullo y nos motiva a seguirlo día a día". "Yo siempre les digo que el camino no es fácil, hay muchas decepciones y obstáculos, pero la convicción de que estamos en el camino correcto debe primar y no bajar los brazos, para seguir trabajando por y para los vecinos", manifestó la edil. "Muchas veces los adultos, tenemos que contagiarnos de la fuerza y empuje que tienen los jóvenes de nuestro partido, en el radicalismo hay pasado, tenemos presente y futuro garantizado", finalizó.

JUVENTUD RADICAL DE CAMPANA Y UN NUEVO ZOOM.



Juventud Radical de Campana en Zoom con concejales de la Primera Sección Electoral

