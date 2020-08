Apuntaron contra la UOCRA, el Municipio y las empresas al asegurar que no están cumpliendo con la ordenanza que promueve beneficios impositivos a cambio de la contratación de mano de obra local. Un puñado de trabajadores de la construcción se manifestaron frente al Palacio Municipal exigiendo que tanto las autoridades como el gremio de la UOCRA y las empresas cumplan con darle prioridad de contratación a la mano de obra local. El grupo de obreros, que llevó pancartas y llegó a cortar por uno minutos la circulación frente a la explanada municipal, aseveró que ni el sindicato ni el Municipio -mucho menos los empleadores- están garantizando la aplicación de la ordenanza 5430, que determina que toda industria puede recibir eximiciones impositivas si garantiza que al menos el 75 por ciento de su plantel está compuesto por vecinos de Campana. "Estamos reclamando una serie de puntos a la UOCRA, el Municipio y las empresas de Campana, pidiendo que se cumpla la ordenanza 5430, la cual había firmado hace mucho tiempo Oscar Villarreal (NdR: secretario general de la UOCRA Campana) con Stella Giroldi, y no se ha cumplido", expresó Miguel Ángel Godoy, uno de los manifestantes. Y afirmó: "Es mucha la gente desocupada que hoy no está detrás mío porque tiene miedo de las represalias de no poder ingresar a trabajar". Pero el grupo de obreros que protestó ayer enarbolaba más exigencias. Con respeto a la ordenanza 5430, exige que el porcentaje de mano de obra local a contratar a cambio de beneficios impositivos pase del 75 al 90 por ciento ya que "hoy Campana está más grande, más crecida". "Hoy viene gente de todos lados: La Plata, San Nicolás, Rosario, de todos lados. Y la gente de Campana siempre somos los últimos. Y con la pandemia, nos dejaron más afuera que nunca. Somos representantes de mucha gente", expresó Godoy, que asegura estar desocupado desde hace un año. Por otro lado, los trabajadores de la construcción también solicitaron la sanción de una ordenanza que promueva la inserción laboral de exconvictos. "Los chicos que se encuentran con antecedentes penales no pueden ingresar a trabajar en Campana porque ninguna empresa los quiere tomar. Los estamos dejando solos y creo que es momento de darles la oportunidad de reinsertarse en la comunidad", expresó Godoy. Además, los trabajadores propusieron una legislación similar que les garantice a las mujeres igualdad de oportunidades de contratación frente a los hombres. "Hay mujeres que presentan currículos y no las toman porque piensan no saben manejar una máquina", sostuvo Godoy. Consultado si estas propuestas fueron presentadas a Villarreal antes de desplegar la protesta, el referente de los manifestantes contestó: "No lo hemos hablado, porque él dice que no hay trabajo, no atiende el teléfono y tiene a la gente desde las 5 hasta las 12 del mediodía esperando en su casa, para terminar diciéndole que no hay nada para nadie". "Le pedimos al señor Villarreal que tome conciencia de lo que está pasando en Campana y que se junte con el Municipio para ver lo que se puede hacer y que estas ordenanzas sean realidad", finalizó Godoy.

"Estamos reclamando una serie de puntos a la UOCRA, el Municipio y las empresas de Campana" expresò miguel godoy, uno de los manifestantes.



Trabajadores de la Construcción se manifestaron frente al Palacio Municipal

