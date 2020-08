P U B L I C



AUMENTO PARA JUBILADOS Los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 7,5% en septiembre y el mismo porcentaje subirá la asignación por hijo, entre otros subsidios, informó la ANSES. El haber mínimo que percibe la mitad de los jubilados del régimen general pasará de $ 16.864,05 a $ 18.128,85. La AUH, que abarca a poco más de 4 millones de chicos, subirá de $ 3.293 pasa a $ 3.540. Las pensiones no contributivas -que son del 70% del haber mínimo- serán de $ 12.689,80 y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo, de $ 14.503,10. En total el aumento alcanza a 18 millones de personas entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, AUH y PUAM. FALLO A FAVOR La Justicia de los Estados Unidos falló a favor de la Argentina y rechazó el reclamo de acreedores que pretendían cobrar US$7,5 millones en bonos, que finalmente se probó no estaban debidamente certificados. Así lo resolvió la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien dictó la sentencia y no hizo lugar al planteo de tres acreedores porque la documentación de los títulos públicos estaba "incorrectamente certificada o autenticada". Los reclamos judiciales fueron iniciados por bonistas italianos entre 2004 y 2006, y exigían el pago de estos títulos por una suma de US$ 7,5 millones. CONSUMO EN CAÍDA El consumo mostró una caída del -5,2% durante el mes de Julio, profundizando aún más la retracción respecto al mes anterior; si bien el saldo es positivo +3,4%en el acumulado de los primeros siete meses del 2020. Para realizar el informe, la consultora Focus Market tomó como referencia 670 puntos de venta de todo el país. El valor del ticket y la cantidad de unidades mostraron fuertes retrocesos, $457 fue el promedio de gasto llevando 5,9 unidades. Bajo una etapa más flexible de cuarentena se encuentra la mayoría del Interior del país, lo que habilita una mayor circulación de personas y esto explica mas concurrencia a los autoservicios en relación al AMBA, si bien persiste la caída en cantidad de transacciones en ambas geografías. MENOS INGRESOS Desde que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo el el 70% de los hogares redujo sus ingresos, según una encuesta realizada por el Observatorio de Economía Política de la carrera de Sociología de la UBA. En ese mismo trabajo, tanto solo el 5 por ciento de los entrevistaron aseguraron haber aumentado sus ingresos. En el estudio se entrevistaron a 800 personas y abarcó a la zona del AMBA. La encuesta, que incluyó consultas sobre el gobierno de Macri comparado con el de Alberto Fernández, entre otras consultas, marca que el 79 por ciento de los votantes de Juntos por el Cambio vieron reducidos sus ingresos mientras que lo mismo el 60% de los que optaron por el Frente de Todos. ESTADO COMPLICADO El estado de California superó la barrera de los 600.000 contagios de coronavirus y se transformó en el más afectado de Estados Unidos por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. El balance precisó que California acumula 602.997 casos de la Covid-19 y al menos 10.999 californianos fallecieron a causa de esta enfermedad desde que comenzó la pandemia. Este número, aunque alto, está muy por debajo de las 32.805 personas que han muerto en el estado de Nueva York. Florida y Texas ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de estados con más contagios del país, con más de 557.000 y 530.000 casos, respectivamente. Nueva York, en tanto, está cuarto con un total de más de 423.400 casos.



Breves: Noticias de Actualidad

15 de Agosto de 2020

