Alberto Fernández confirmó la extensión del aislamiento hasta el 30 de agosto

P U B L I C



El Presidente encabezó el anuncio junto a Kicillof y Larreta y apeló a la responsabilidad individual. Advirtió que "hace meses la Argentina se olvidó de la cuarentena". Algunas ciudades del interior retroceden a una fase más restrictiva. El presidente Alberto Fernández confirmó ayer la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 30 de agosto en todo el país, y anunció que se volverá a una fase más restrictiva en las ciudades donde se detectó una mayor circulación de Covid-19 en las últimas semanas. El mandatario aseguró que "el problema ya no es el AMBA", sino que el coronavirus "se ha diseminado en todo el país"; y sostuvo que por ese motivo deben evitarse "los encuentros sociales, principal foco de contagios" en este momento de avance de la pandemia de coronavirus. "Hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena y si alguno duda, salgan a la calle", advirtió Fernández en la Quinta de Olivos, al encabezar el anuncio junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Al rechazar las críticas de algunos sectores opositores, el mandatario nacional destacó que el distanciamiento social "no es un acto de autoritarismo, ni de prepotencia" de su parte, sino que se basa en el alto "riesgo" de contagio que existe en este momento. "No es un acto de autoritarismo, ni de prepotencia, entiendan que aumentar la circulación, acercar los contactos físicos, es un riesgo. No tengo otra forma de resolverlo", enfatizó Fernández, que coincidió con Rodríguez Larreta y Kicillof en hacer un llamado a la "máxima" responsabilidad individual. Además, recordó que muchos le recriminaron "no ocuparse" de la vacuna en los últimos meses, pero dijo que "silenciosamente" su Gobierno estaba "trabajando" en el tema. "Nos decían ´Nadie se ocupa de la vacuna´, ´Por qué no miran a Oxford´, y nosotros silenciosamente estábamos trabajando y lo anunciamos solo cuando pudimos anunciarlo", subrayó el jefe de Estado, al tiempo que expresó: "Con la vacuna hoy tenemos una ventana de esperanza". En tanto, Fernández indicó que con "todos los gobernadores" con los que dialogó este jueves antes del anuncio coincidió en que "el aumento de casos" de las últimas semanas se debió "a la mayor circulación" de personas. "Debemos pedirles la máxima prudencia al encontrarse con otros hasta que llegue la vacuna", insistió el Presidente, que afirmó que ese avance es "una ventana de esperanza" y que lo espera para los primeros meses de 2021. "Está en nuestras manos cuidarnos porque para muchos esto se ha convertido en un tiempo en que se sienten sin la libertad de acercarse a sus afectos, pero lamentablemente no tenemos más solución que decirles que el riesgo se potencia enormemente en estos casos", recalcó Fernández, quien agregó que "ya no depende de un Presidente o un Gobernador" el cuidado individual. Según detalló el Gobierno nacional, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Río Gallegos (Santa Cruz), Río Grande (Tierra del Fuego) y cuatro departamentos de Jujuy continuarán con las mismas condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio; en tanto que Tartagal (Salta), las ciudades de La Rioja y Chamical (La Rioja), y las ciudades de Santiago del Estero y La Banda (Santiago del Estero) volverán a un aislamiento más restrictivo. AVAL A DEPORTES INDIVIDUALES El Ministerio de Salud aprobó los protocolos para la realización de actividades deportivas individuales, sin competencia, como canotaje, gimnasia, golf, surf, skate, tiro, yatching, atletismo, remo, natación, pesas, pentatlón, tenis, tenis de mesa, ciclismo, equitación, squash, esgrima, badmington y paddle. En tanto, otras actividades deportivas estarían en proceso de aprobación. Sin embargo, anoche todavía no estaba claro en qué distritos se habilitarán estas actividades y se esperaban aclaraciones oficiales, en especial en lo que concierne al conurbano bonaerense y los municipios de la provincia que se encuentran en fase 4, como Campana. En CABA, en tanto, ya se informó cómo funcionarán muchas de estas actividades y se incluyó, incluso, al automovilismo y el karting (solo pruebas y ensayos).

FERNÁNDEZ ESTUVO ACOMPAÑADO AYER POR LARRETA Y KICILLOF BERNI Y MORALES, CONTAGIADOS Ayer se confirmaron dos contagios de relevancia política: por un lado, dio positivo el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales; y por el otro, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. "Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia", indicó Morales en sus redes sociales. Mientras tanto, el sistema de salud de su provincia está al borde del colapso, con una ocupación del 93%. Por su parte, Berni había adelantado que había tenido "contacto estrecho con un colaborador" que dio positivo de Covid-19. Posteriormente, el ministro confirmó su contagio. "Quienes trabajamos en lugares de máxima circulación viral estamos más expuestos al contagio. Mi hisopado dio positivo. Como siempre, enfrentaremos este desafío con decisión y coraje. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus en mi, le quedan las horas contadas", escribió Berni ayer en Twitter. MERMA EN LA CANTIDAD DE CONTAGIOS Ayer se informaron 6.365 positivos. Y también se comunicaron 165 fallecimientos. Después de cuatro días consecutivos por encima de los 7 mil positivos, el informe del Ministerio de Salud de la Nación ofreció ayer una merma: se reportaron 6.365 nuevos contagios, 1.133 menos que los informados el jueves. De esta manera, ahora, el país acumula 282.437 casos totales desde que comenzó la pandemia de coronavirus. La provincia de Buenos Aires registró 4.157 nuevos infectados (65% del total de este viernes), mientras que la Ciudad de Buenos Aires indicó 1.012 positivos. Así, entre estos dos territorios reunieron el 81,1%, por lo que se mantiene la incidencia creciente del resto del país. En esta oportunidad, por encima del centenar de casos volvieron a estar Santa Fe (190), Mendoza (165 ayer), Córdoba (144), Jujuy (133) y Río Negro (118). Y se sumaron Salta (106) y Entre Ríos (100). Con los 133 positivos informados este viernes, Jujuy se transformó en el tercer territorio con mayor cantidad acumulada: 4.336, superando así a Chaco (49 ayer; 4.328 totales). La situación en la provincia norteña es crítica, con más del 90% de ocupación de camas y, ahora, con el gobernador Gerardo Morales contagiado. 165 MUERTES Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 165 decesos y, así, la cifra de víctimas fatales ascendió a 5.527 en el país. Durante el reporte matutino se informaron 66 fallecimientos, correspondientes a 38 hombres (19 de la provincia de Buenos Aires; 14 de Jujuy; 3 de la Ciudad de Buenos Aires; 1 de Córdoba; y 1 de Salta) y 28 mujeres (13 bonaerenses, 7 porteñas, 7 jujeñas y una neuquina). En tanto, en el informe vespertino se agregaron 99 muertes, correspondientes a 58 hombres (31 de PBA; 17 de CABA; 3 de Río Negro; 2 de Entre Ríos; 2 de Mendoza; 2 de Tierra del Fuego; y 1 de Salta) y 41 mujeres (25 de PBA; 11 de CABA; 3 de Río Negro; una de Santa Fe; y una de Tierra del Fuego). CAMAS UTI Ayer, con el reporte vespertino del Ministerio de Salud se actualizó el número de personas que se encuentran cursando la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país: son ahora 1.718 (+36 respecto al jueves). En tanto, la ocupación total de camas adultos de terapia intensiva llegó al 58,9% a nivel nacional (+0,6%) y se ubicó en el 68,6% (+0,3%) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Alberto Fernández confirmó la extensión del aislamiento hasta el 30 de agosto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar