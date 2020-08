Ayer se confirmaron dos contagios de relevancia política: por un lado, dio positivo el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales; y por el otro, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. "Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia", indicó Morales en sus redes sociales. Mientras tanto, el sistema de salud de su provincia está al borde del colapso, con una ocupación del 93%. Por su parte, Berni había adelantado que había tenido "contacto estrecho con un colaborador" que dio positivo de Covid-19. Posteriormente, el ministro confirmó su contagio. "Quienes trabajamos en lugares de máxima circulación viral estamos más expuestos al contagio. Mi hisopado dio positivo. Como siempre, enfrentaremos este desafío con decisión y coraje. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus en mi, le quedan las horas contadas", escribió Berni ayer en Twitter.



El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales; y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.



Coronavirus: Berni y Morales, contagiados

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar