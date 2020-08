Apuntó contra la movilización a la que convocaron sectores de Juntos por el Cambio para el 17 de agosto en medio de la pandemia. El vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró hoy que no es "conveniente" realizar la marcha contra el oficialismo que convocaron sectores de Juntos por el Cambio para el próximo lunes en medio de la pandemia. "No creo que sea conveniente la marcha del lunes", señaló Santilli en declaraciones radiales. En tanto, el número dos de la Ciudad resaltó que "no es una convocatoria partidaria" y aclaró que el PRO "no está convocado", más allá de que la titular del espacio, Patricia Bullrich, dijo que iba a asistir. "Respeto el derecho de cada uno, no creo que sea conveniente", sostuvo el vicejefe de Gobierno porteño, e indicó que si algún dirigente asiste, es a título personal. Santilli se expresó así al ser consultado sobre la marcha del próximo lunes al Obelisco que fue convocada por el dirigente radical Luis Brandoni en las redes sociales por la "libertad" y consignas contra el gobierno de Alberto Fernández.



Santilli: "No creo que sea conveniente la marcha del lunes"

