Efemérides del día de la fecha, 15 de agosto

DÍA MUNDIAL DE LA RELAJACIÓN Este día fue establecido con el objetivo de que las personas le den a su mente y a su cuerpo un descanso del estrés y las preocupaciones diarias. Acerca del origen de esta celebración se estima que esta jornada está inspirada en el "Día nacional de la relajación" de Estados Unidos, creado en el año 1985 por Sam Moeller, un niño de 9 años, que quería que la gente descanse del trabajo y el "Día nacional de la haraganería" de Inglaterra que pretende que la gente comprenda que la vida es más que trabajar y que el descanso es imprescindible para estar saludables. La continua tensión producida por el estrés puede desencadenar graves problemas de salud comopresión arterial alta, enfermedades cardíacas y problemas en la piel. Relajarse permite liberar tensiones y equilibrar el organismo para evitar poner en peligro la salud. Las actividades que se recomiendan hacer esta jornada son yoga, leer un libro, pasar un día sin tecnología y dormir. DIEGO MARADONA SE CONSAGRA CAMPEÓN CON BOCA Tras salir subcampeón con Argentinos Juniors en el Metropolitano 1980, el goleador del torneo recibió incontables ofertas de clubes que anhelaban tenerlo en su plantel. No obstante, terminó vistiendo la camiseta del "xeneize" y revolucionando La Boca: "quiero que sepan que a partir del momento en que me ponga su camiseta daré de mí todo lo que tenga para que lo que ellos esperan yo lo pueda concretar." A los pocos días, Maradona debutó en Boca convirtiendo dos goles desde el punto de penal y asistiendo a Miguel Ángel Brindisi ensu doblete que fulminó a Talleres de Córdoba 4 a 1. En el siguiente partido, protagonizó la victoria 2 a 1 frente a Instituto de Córdoba. Más adelante, "El Pelusa" metió el gol del empate 2 a 2 ante Newell´s Old Boys y un gol que contribuyó al triunfo 2 a 0 contra Independiente. El partido que atesoraron en su memoria los hinchas fue la aplastante victoria 3 a 0 contra River en La Bombonera; en aquel partido, los locales iban ganando con 2 tantos de Brindisi que quedaron eclipsados por el emblemático gol de Diego que dejó atónito al "Pato" Fillol: "me llegó el centro, la bajé con la zurda, y casi le pego sobre la salida de Fillol. Pero corté para adentro y lo dejé al ´Pato´ arrastrándose. Me iba a meter con pelota y todo adentro del arco cuando vi que venía cerrando Tarantini. Me decidí a apurar el remate, porque el ´Conejo´ era una fiera en los cierres. Entró justo, bien cerca del palo." Pero había un equipo que amenazaba con quitarle el campeonato y ese era el Ferro de Carlos Timoteo Griguol que lo escoltaba por escasos puntos, sin embargo, el empate 3 a 3 contra Huracán lo alejó de Boca en la tabla de posiciones. Así, Boca se consagró campeón del Torneo Metropolitano 1981 con Diego Maradona como una de sus grandes figuras. "END OF THE ROAD" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1992, "End of the Road" de "Boyz II Men" destronaba a "This used to be my playground" de Madonna del puesto número 1 del "Billboard Hot 100." Compuesta por Kenneth Edmonds, Antonio Reid y Daryl Simmons e interpretada por el grupo de R&B "Boyz II Men", la canción habla acerca de los sentimientos de Simmons y Edmonds sobre sus respectivos divorcios: "teníamos el concepto de que las cosas habían llegado ´al final del camino´." La canción formó parte de la banda sonora de la película "Boomerang" (1992) protagonizada por Eddie Murphy y Halle Berry.



Efemérides del día de la fecha, 15 de agosto

